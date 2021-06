L'Amica Geniale 3: tutto quello che sappiamo finora e le prime immagini

L'Amica Geniale torna in tv con l'attesissimo terzo capitolo della serie dedicata alla storia nata dalla penna della scrittrice italiana Elena Ferrante. La serie di Rai 1 e HBO tornerà sul piccolo schermo nel 2022. Ad annunciarlo la stessa Rai in occasione della presentazione dei palinsesti della nuova stagione 2021/2022, dove, affianco a titoli già noti del primo canale della tv pubblica come Don Matteo 13 e Doc o nuovi titoli come Noi o Sopravvissuti compare anche L'Amica Geniale 3. Oltre all'annuncio del ritorno dell'adattamento tv del ciclo di romanzi della Ferrante sono state pubblicate le prime immagini di "Storia di chi fugge e di chi resta" con Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni delle due amiche protagoniste della storia Lila e Lenù.

L'amica geniale 3: di cosa parla

La Rai ha diffuso la sinossi della serie dove troveremo Elena e Lila ormai donne. Lila sposata a sedici anni con un figlio piccolo ma separata sia dal suo uomo che dalla vita di agi che faceva. Ora la donna lavora infatti in condizioni durissime come operaia mentre Elena, andata via dal rione, dopo aver studiato alla Normale di Pisa e aver pubblicato un romanzo di successo è diventata una donna di successo e protagonista di un mondo colto. La storia riparte dagli anni '70 e vedrà i risvolti di vita di due ragazze che hanno fatto di tutto per assicurarsi un futuro migliore e a loro modo ci sono riuscite.

Tutto quello che sappiamo su L'Amica Geniale 3

Saranno 4 le serate evento dedicate a L'Amica Geniale 3 con 8 episodi. La regia della serie è di Daniele Luchetti che è subentrato a Saverio Costanzo mentre le due protagoniste saranno interpretate dalle stesse attrici anche se si era parlato di una possibile sostituzione di donne più adulte. Per quanto riguarda la produzione della serie, siamo in un momento di pausa anche se la prima parte è stata girata negli scorsi mesi a Napoli, Firenze e altri luoghi.

Rai Fiction ha diffuso anche un video sulle prossime fiction dove compaiono le prime immagini di Storia di chi fugge e di chi resta.