Mercoledì, Christina Ricci ha rischiato di non essere nel cast della serie di Tim Burton

Mercoledì, la nuova serie di Tim Burton sull'iconico personaggio della Famiglia Addams ha appena fatto il suo debutto su Netflix dopo tanta attesa da parte del pubblico. E mentre tutti sono impegnati a guardare gli otto episodi di questo mistery-teen drama dai toni dark, iniziano a spuntare un po' di retroscena su come è stata creata la serie e cosa è successo nel suo dietro le quinte. Primo tra tutti c'è il fatto che Christina Ricci, grande protagonista dello show, nonché l'interprete originale del personaggio di Mercoledì ne La Famiglia Addams, stava rischiando di non esserci. La Ricci, nella serie, interpreta la professoressa Marilyn Thornhill, un personaggio inventato appositamente per questo show creato dagli ideatori di Smallville, Alfred Gough e Miles Millar ma averla sul set è stato non poi così facile, nonostante lei abbia insistito molto per far parte del cast di una serie a cui teneva molto.

Bisogna specificare che Christina Ricci, nel momento in cui è stata girata Mercoledì era sia incinta e sia impegnata nelle riprese di Yellowjackets quindi incastare i suoi impegni personali con quelli del set non è stato facilissimo. A rivelarlo sono stati proprio Gough e Millar: "Non eravamo sicuri di poterla coinvolgere a causa dei suoi impegni lavorativi e personali, abbiamo dovuto riorganizzare tutto il programma solo per lei, perché voleva davvero essere parte del progetto, lei adora Mercoledì e noi volevano onorare l'eredità di quanto accaduto prima quindi l'abbiamo aspettata".

La stessa Ricci, in un'intervista con Deadline ha sottolineato quanto si sia sentita "lusingata" di essere riuscita a far parte di Mercoledì e, in particolare, di un lavoro curato da Tim Burton, regita con cui aveva già lavorato in passato con Sleepy Hollow. "Tornare a recitare questa parte in quel mondo lì per me è stato molto soddisfacente e gratificante a livello sentimentale", ha poi concluso.

La trama di Mercoledì

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.