Serie tv, film, documentari, canali tematici: tutte le novità di gennaio su Amazon Prime Video

Nuove serie tv, rinnovi, film in esclusiva, documentari canali tematici e molto altro: il 2021 di Amazon Prime Video inizia subito col botto. Ecco cosa ci aspetta a gennaio sulla piattaforma di streaming di casa Amazon.

Vediamo quali sono tutte le novità, suddivise per genere, con le date di uscita per ogni serie e film.

Serie tv e show originali & in esclusiva

American Gods 3ª stagione - data di uscita 11 gennaio (una puntata a settimana). Genere: serie tv fantasy

James May: Oh Cook! - data di uscita 15 gennaio. Genere: show di cucina

Star Trek: Lower Decks - data di uscita 22 gennaio. Genere: serie tv fantascienza / animazione (trama e anticipazioni)

Film originali & in esclusiva

I am Greta - data di uscita 3 gennaio. Genere: documentario su Greta Thunberg.

La Stanza - data di uscita 4 gennaio. Genere: thriller (Italia).

Sul più bello - data di uscita 8 gennaio. Genere: sentimentale (Italia).

One Night in Miami - data di uscita 15 gennaio. Genere: biopic su Mohammed Alì e Malcom X (USA).

Sai tenere un segreto? - data di uscita 20 gennaio. Genere: commedia dal romanzo di Sophie Kinsella (USA).

Forte - data di uscita 20 gennaio. Genere: commedia (Francia).

Ballo Ballo - data di uscita 25 gennaio. Genere: commedia musicale con i successi di Raffaella Carrà (Spagna).

Altre serie non in esclusiva

1 gennaio: Goblin Slayer! – prima stagione per la prima volta doppiato in italiano; Inuyasha – dalla stagione 5 alla 7; Made in Abyss – prima stagione per la prima volta doppiato in italiano; Supernatural – tredicesima stagione.

15 gennaio: Law & Order: Unità Speciale – dalla stagione 11 alla 13; Le avventure di Lupin III – prima stagione; Le nuove avventure di Lupin III – prima stagione; Mr. Robot – quarta stagione.

21 gennaio: South Park – ventitreesima stagione.

Altri film non in esclusiva

1 gennaio: Un piedipiatti a Beverly Hills, Un piedipiatti a Beverly Hills II, Downsizing, Footloose, Jack Reacher, Mission: Impossible - Rogue Nation, Paddington 2, Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, Terminator Genisys, Terminator Salvation, Il codice da Vinci, SpongeBob - Amici in fuga, Transformers – L’ultimo cavaliere, Yu-Gi-Oh! The Movie.

8 gennaio: Sul Più Bello.

10 gennaio: Padrenostro.

11 gennaio: Unfriended: Dark Web.

12 gennaio: La Befana vien di notte.

15 gennaio: Metti la nonna in freezer, La saga di Lupin (17 film tra cui Lupin e il tesoro del Titanic e Il dizionario di Napoleone).

29 gennaio: Domani è un altro giorno.

Serie tv in scadenza

La signora in giallo - le prime otto stagioni: scadenza 14 gennaio.

Scandal - le sette stagioni: scadenza 29 gennaio.

Justified - le sei stagioni: scadenza 31 gennaio.

The Shield - le sette stagioni: scadenza 31 gennaio.

Film in scadenza

Rocketman - 1 gennaio

Quo Vado? - 7 gennaio

Perfetti sconosciuti - 10 gennaio

Il Grinch - 19 gennaio

Tiramisù - 24 gennaio

Macchine mortali - 26 gennaio

Compagni di scuola - 31 gennaio

Bianco, Rosso e Verdone - 31 gennaio

Puoi baciare lo sposo - 31 gennaio

Il Ciclone - 31 gennaio

Nuovi canali a pagamento

A gennaio in arrivo due nuovi canali Amazon Prime Video Channels. Saranno Crime+Investigation e Blaze Play (A&E). Per entrambi un mese di prova gratuita, poi il costo sarà di 3,99 euro al mese.

Nuova feature Video Party

Da gennaio, anche i clienti italiani Prime Video possono utilizzare la funzione Video Party, un’esperienza di social viewing della piattaforma, accessibile da desktop, disponibile per gli abbonati a Prime senza costi aggiuntivi.

I clienti potranno scegliere tra le migliaia di titoli disponibili nel catalogo di video streaming on-demand di Prime Video, e ospitare i Video Party o parteciparvi. Chi ospita il Video Party ha la possibilità di dare il via alla proiezione nello stesso momento per tutti gli invitati, oltre che controllarla, e dispone di una chat per comunicare con i partecipanti. I Video Party potranno ospitare fino a 100 partecipanti per sessione. Non si tratta però di un modo per "dividere l'abbonamento", perché ogni partecipante dovrà essere abbonato a Prime.

Comedy Special al femminile di fine anno

Per concludere l'anno, Prime Video ha annunciato il comedy special al femminile "Yearly Departed". Lo show, disponibile sulla piattaforma dal 30 dicembre, raccoglie una serie di elogi funebri al 2020, in cui una squadra di comiche parlerà di tutto ciò che abbiamo “perso” negli ultimi mesi. Dopo un lungo periodo passato tra pandemia, vespe killer e banana bread, Yearly Departed darà al 2020 l’addio che si merita da parte di alcune delle comiche più brillanti al mondo.

La lineup tutta al femminile include Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Ziwe (Book of Ziwe), Tiffany Haddish (Girls Trip), Patti Harrison (Shrill), Natasha Leggero (Another Period), Natasha Rothwell (Insecure) e Sarah Silverman (I Love You, America).