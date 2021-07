Netflix vuole educare alla democrazia con la nuova serie animata degli Obama. Perché guardarla

Si intitola We the People ed è pronta a debuttare sulla piattaforma di streaming nel giorno dell'Indipendence Day. Ecco cosa c'è da sapere

Netflix ha scelto di puntare sull'educazione ai grandi valori della società e della buona costituzione con la nuova serie animata prodotta da due nomi di spicco della politica a livello mondiale: Michelle e Barack Obama. È così che, con "We the People", il nuovo titolo della piattaforma di streaming, si vuole dare un contributo all'insegnamento della "democrazia" per far capire alle nuove generazioni cosa significa vivere in una società che punta sulla libertà di pensiero, di espressione e sul rispetto dell'altro. Prendendo il nome dalle prime parole della costituzione americana, questo cartoon si rivolge ai più piccoli con il fine di far capire loro il significato della parola "democrazia" e la sua importanza nella vita di tutti i giorni. Ideata da Chris Nee (Doc MsStuffins) e prodotta dagli Obama insieme a Kenya Barris, questa serie coloratissima con 10 episodi saprà dare spunti riflessivi non solo ai più piccoli ma anche agli adulti.

We The People: un manuale di democrazia per le nuove generazioni

Questa serie mette insieme animazione e musica per dare uno spunto riflessivo ai giovani e insegnare loro cos'è la democrazia e come può essere messa in pratica con il potere della condivisione. Con una narrazione veloce e coinvolgente, questa serie darà delle innovative lezioni di democrazia coinvolgendo anche artisti e nomi di fama internazionale: H.E.R., Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Cordae, Bebe Rexha, KYLE, Andra Day e anche la poetessa Amanda Gorman.

Quando esce We the People su Netflix

La nuova serie animata prodotta da Michelle e Barack Obama debutterà sulla piattaforma di streaming il 4 luglio 2021 in concomitanza con l'Indipendence Day americano in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Il trailer ufficiale di We The People