You 3: tutto quello che sappiamo finora sulla nuova stagione della serie Netflix

Dal suo debutto su Netflix nel 2018 You ha subito fatto parlare di sé diventando una delle serie più chiacchierate e di successo della piattaforma di streaming. Il controverso thriller psicologico, tratto dal romanzo omonimo (e dal suo sequel Hidden Bodies) di Caroline Kepnes ha saputo subito far breccia nel cuore del pubblico adattando per la tv la storia di un libraio di New York, Joe Goldberg, che si innamora perdutamente si una cliente, Guinevere Beck, al punto da diventarne ossessionato. Da timido e introverso, Golberg si trasformerà in un maniaco violento in un intreccio dai toni del thriller ai confini con il crime drama. Se la prima e la seconda stagione (che vede Joe trasferirsi a Los Angeles e perdere la testa per una chef di nome Love Quinn) hanno saputo tenere incollati gli spettatori davanti alla tv ecco che i fan della serie non stanno più nella pelle per vedere lo sviluppo delle vicende nella terza stagione di You, prossimamente in uscita su Netflix. Ma cosa sappiamo nel dettaglio su You 3? Scopriamolo insieme.

You 3: cast e trama

La terza stagione di You sarà basata su un libro inedito della scrittrice Caroline Kepnes che verrà pubblicato il prossima 6 aprile dal titolo You Love Me. La scenggiatrice della serie, Sara Gamble, aveva annunciato ai fan che l'idea narrativa della terza stagione che arriverà con 10 nuovi episodi originali, sarebbe stata davvero esaltante e non poteva che essere altrimenti. Per quanto riguarda la trama, quindi, non resta che aspettare l'uscita del libro e leggerlo per avere delle anticipazioni oppure restare in attesa dell'uscita su Netflix di You 3 per gustarsi la serie con l'effetto sorpresa.

Il cast, invece, avrà delle aggiunte rispetto ai personaggi che conosciamo già e tra i nuovi nomi di You 3 troviamo quelli di Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold, e Tati Gabrielle.

You 3: data di uscita su Netflix

Quando uscirà You 3 su Netflix? Per ora sappiamo che le riprese sono in corso dopo essersi interrotte temporaneamente a dicembre causa pandemia. Ripartite, però a gennaio, dovrebbero terminare a breve e , se tutto va secondo i piani, possiamo ben pensare che i nuovi episodi di You 3 usciranno sulla piattaforma di streaming almeno entro la fine del 2021. Incrociamo le dita!