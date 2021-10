Manca pochissimo al debutto di You 3 su Netflix. Il controverso thriller psicologico con Penn Badgley e Victoria Pedretti, tratto dal romanzo omonimo di Caroline Kepnes, infatti, uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming il 15 ottobre. Ma prima di addentrarci nel nuovo capitolo di questa serie rispolveriamo un po' la memoria su come ci eravamo lasciati alla fine di You 2. Come finiva la seconda stagione della serie Netflix? Quale cliffhanger ci aveva tenuto con il fiato sospeso? Ricordiamolo insieme in questo approfondimento sul finale di You 2 in vista dell'uscita dei nuovi episodi della serie.

Come finiva You 2

Sono stati diversi gli accadimenti del finale di You 2 che hanno lasciato i fan della serie a bocca aperta. Ma andiamo con ordine. Love ha confessato di aver ucciso la sua vicina di casa Joe Delilah, l'ex ragazza di Joww Candace e anche fidanzata di suo fratello Forty in passato. Lo stesso Forty riceve un colpo di pistola da parte dell'agente David Fincher e viene ucciso. Joe, assunta l'identità di Will Bettelheim, si trasferisce in provincia con Love, che aspetta un figlio da lui.

Il cliffhanger dell'ultima scena di You 2

A rendere scioccante il finale della seconda stagione di You è ciò che accade negli ultimi minuti della scena finale. Joe cammina verso il cortile della sua nuova casa e la voce fuoricampo del protagonista rivela agli spettatori quanto lui si senta in trappola in questa nuova situazione e, avvicinandosi alla staccionata del cortile che separa il suo giardino da quello dei vicini, nota una vicina di casa misteriosa.

"Devo essere qui per incontrare te" commenta la sua voce mentre guarda verso la casa della vicina e viene mostrata la sagoma di una donna di spalle su una sdraio in giardino con intorno a sé diversi libri e quaderni di appunti.

"Tu eri qui con i tuoi libri, così vicina e a un mondo di distanza. Troverò un modo per arrivare a te. Ci vediamo presto" commenta minaccioso Joe guardando oltre la staccionata. Ora, non resta che scoprire chi è questa donna e quale sarà il suo destino.

Qui il TRAILER di You 3

Cosa accadrà in You 3

La terza stagione di You riprenderà il racconto della storia di Joe e Love, sposati, con un figlio nella loro vita a San Francisco. Joe è alle prese con un nuovo ruolo, cioè quella di marito e papà due esperienze che lo hanno, senza dubbio, cambiato. Ma questo matrimonio apparentemente perfetto potrebbe trasfomarsi in una prigione. Riuscirà Joe a non restare incastrato? Non ci resta che aspettare di vedere i nuovi episodi dove non mancherà sangue, omicidi, cadaveri e anche una nuova vicina, Natalie che si imbatterà in Joe, per sua sfortuna.