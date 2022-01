The Boys 3, il trailer e le cose da sapere sulla nuova stagione della serie tv Prime Video

A quasi due anni dalla seconda stagione, arriverà nel 2022 The Boys 3, la nuova stagione della strampalata quanto avvincente serie tv di Amazon Studios e Sony Pictures Television in cui "un gruppo di sbandati vuole far fuori i sette influencer più potenti di sempre". Ecco tutte le informazioni su The Boys 3 e le prime inquietanti immagini.

Quando esce The Boys 3 su Prime Video

L'attesa terza stagione della serie debutterà in streaming in tutto il mondo su Prime Video con tre episodi il giorno venerdì 3 giugno. Dopo la data di uscita iniziale, nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì fino a un epico finale di stagione l'8 luglio. La terza stagione di The Boys è composta in totale da 8 episodi

Di cosa parla The Boys 3

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dei - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che portano avanti un'impresa eroica per svelare la verità sui Seven e sulla Vought - la società multi-miliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti.?È una lotta tra i "senza potere" e i "potentissimi".

The Boys 3, il cast

Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, The Boys è stato sviluppato dall'executive producer e showrunner Eric Kripke. Tra gli altri executive producer si annoverano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

The Boys 3, il teaser trailer

Il 7 gennaio Prime Video ha diffuso il primo breve video della terza stagione. Nel teaser trailer si vede il Patriota (affiancato da Annie - Starlight) sorridere davanti ai flash dei giornalisti, con un sorriso che, per chi lo conosce, nasconde qualcosa di molto molto losco.

Se invece volete vedere i vostri eroi (per modo di dire) sul set, eccoli mentre, qualche mese fa, comunicavano la fine delle riprese di The Boys 3.