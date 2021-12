Com'è andata la prima stagione della serie tv La Ruota del Tempo (e come andrà la seconda)

La vigilia di Natale 2021 Amazon ha "regalato" agli abbonati di Prime Video l'ottavo e ultimo episodio della prima stagione di The Wheel of Time - La Ruota del Tempo, la grandiosa serie tv fantasy giunta a colmare il vuoto lasciato da Game of Thrones - con tutte le differenze del caso che abbiamo analizzato - e anche a prepararci alla serie prequel de Il Signore degli Anelli, che uscirà nell'autunno 2022.

Dopo la fine della stagione 1 è dunque lecito provare a fare un bilancio di questa produzione Amazon Original, rivolto in particolare (ma non solo) a chi non ha letto i libri di Robert Jordan, e iniziare ad anticipare cosa potremo vedere nella stagione 2, stando alle rivelazioni fatte dallo showrunner Rafe Judkins al magazine statunitense TV Line.

Ovviamente, questa recensione contiene tutti gli spoiler possibili per chi non ha ancora visto gli ultimi episodi de La Ruota del Tempo e non ha letto i romanzi da cui è tratta la serie.

The Wheel of Time, la spiegazione del finale della 1ª stagione

Breve riassunto delle puntate precedenti: finalmente riunitisi alla White Tower, i tre ragazzi (Mat aveva già abbandonato il gruppo alle soglie del Passaggio nel finale della puntata 6) insieme a Moiraine, Lan, Nynaeve (che abbiamo scoperto essere potentissima) e il costruttore Loial sono in procinto di partire per affrontare il Tenebroso, anche se Moiraine ha finalmente avvertito tutti che solo il Drago Rinato potrà sopravvivere allo scontro.

Per fortuna o purtroppo, però, Rand va di nascosto da Moiraine e, ormai convinto di essere lui il Drago Rinato,, la convince a lasciare gli altri indietro e affrontare da soli la Macchia che circonda la prigione del Tenebroso all'Occhio del Mondo.

Nel frattempo però le forze oscure attaccano Fal Dara, dove il resto del gruppo si era rifugiato. Mentre l'esercito affronta i Trolloc tentando di difendere la Barriera (sì, è lecito pensare alla barriera di Game of Thrones), Min Farshaw raduna le donne che hanno il potere di incanalare, comprese Nynaeve ed Egwene. Quando i Trolloc sfondano, il gruppo di donne riesce a fermarli incenerendoli, ma nel farlo Min e le altre si bruciano anch'esse: Nynaeve si sacrifica salvando Egwene, la quale poco dopo riporta in vita l'amica.

Dentro il castello, intanto, Perrin prova ad aiutare come può, e scopre l'esistenza del Corno di Valere, custodito nel castello e con la capacità, se suonato, di evocare i più forti guerrieri per aiutare il Drago Rinato contro il Tenebroso. Ma Padan Fain, il mercante che avevamo visto all'inizio della serie vendere lanterne ai Fiumi Gemelli, ruba il corno insieme a un gruppo di Trolloc, uccidendo i soldati e (apparentemente) anche Loial e risparmiando Perrin.

In tutto ciò, che succede all'Occhio del Mondo? Succede che la famosa battaglia tra il Tenebroso e il Drago Rinato non è una vera battaglia con spade e sangue, ma una sorta di conversazione tra i due, con il Tenebroso che mostra a un Rand svenuto il mondo che potrebbe creare se si unisse alle forze oscure, sposando Egwene e avendo una figlia.

Moiraine, a cui il Tenebroso ha tolto la capacità di connettersi all'Unico Potere, punta un coltello alla gola di Rand svenuto nel caso faccia la scelta sbagliata, ma il ragazzo alla fine non si fa allettare perché si rende conto che in quel mondo Egwene non sarebbe vera, e quindi Rand usa un manufatto chiamato sa'angreal per battere il Tenebroso.

Tutto finito? Ovviamente no: Rand decide di andare da solo chissà dove prima di impazzire davanti ai suoi cari, Moiraine ha perso i poteri ma non l'intelligenza per capire che quella appena combattuta era solo la prima di una lunga serie di battaglie, e non la battaglia definitiva. E infatti nelle ultime scene ecco arrivare una serie di navi: sono gli Seanchan, che hanno attraversato l'oceano Aryth con intenzioni tutt'altro che pacifiche (ed è di nuovo lecito pensare a Danerys e il suo esercito).

Cosa vedremo in La Ruota del Tempo stagione 2

Ed eccoci quindi alle anticipazioni dalla prossima stagione, che presumibilmente uscirà più o meno nello stesso periodo del Signore degli Anelli. Come rivelato da Judkins a Tv Line, ci sarà una grande battaglia nella stagione 2 della serie, e ovviamente il popolo di Seanchan rappresenterà una delle parti in causa.

"Ci sono delle persone che arrivano nel finale della prima stagione, e penso che una battaglia con loro sarà molto molto interessante" ha detto Judkins. Lo showrunner non ha rivelato dettagli su quello che succederà nella lotta delle Aes Sedai contro le forze del Tenebroso, ma in compenso ha rassicurato gli spettatori su una cosa: Loial non è davvero morto, e sta attualmente girando le sue scene della stagione 2 a Praga. "Ma lo shock di vederlo apparentemente morto servirà per abituarsi all'idea che moriranno personaggi importanti" ha spiegato Judkins, e qui il pensiero va a Ned Stark...

Il finale di stagione e le differenze con i libri

Judkins, che è un grande fan della saga di Robert Jordan (e conclusa da Brandon Sanderson), ha parlato di alcune differenze nella trama che ha scelto per la serie rispetto a quanto letto sui libri.

In particolare, due sono le cose diverse: una riguarda Rand e l'altra gli Seanchan. Quest'ultimo popolo compare solo nel secondo volume della saga, ma lui ha deciso di anticiparne la comparsa appunto al finale della prima serie, che di fatto è un adattamento del primo romanzo.

Quella che riguarda Rand è relativa al finale dell'ultimo episodio: nei libri era Rand ad affrontare il Tenebroso, e poi i Trolloc, e poi sempre lui a trovare il Corno di Valere. Ma secondo Judkins, in una serie tv corale come questa era più funzionale suddividere queste azioni tra i vari personaggi.

Per il resto, Judkins ha sottolineato l'esigenza di fare delle modifiche alla trama dei libri perché non sa quante stagioni potrà durare la serie tv (i libri sono in totale 14), anche se c'è già chi è pronto a scommettere che The Wheel of Time andrà avanti ancora per molti anni.

Voto: 9