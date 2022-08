A Beautiful Mind, stasera su La7: la vera storia

Oggi, 6 agosto, su La7 va in onda “A Beautiful Mind”, film del 2002 tratto dalla biografia di Sylvia Nasar "Il genio dei numeri" e dedicata al Premio Nobel John Nash, che nel film di Ron Howard ha il volto di Russell Crowe. Ma chi è il grande matematico e perché la sua storia è diventata celebre? Leggiamo qualcosa in più sulla sua vera storia.

A Beautiful Mind, la vera storia dietro al film

John Forbes Nash, Jr. nacque a Bluefiel (Virginia) il 13 giugno 1928 da John Forbes Nash, Sr. e da Margaret Virginia Martin. I genitori divorziarono quando lui era ancora molto giovane e John visse un’infanzia molto solitaria, confinato spesso in casa e con un carattere molto introverso. Anche a scuola le cose andavano male e gli stessi insegnanti ipotizzarono che potesse avere qualche problema cognitivo. Dal canto suo il ragazzo si mostrò avido lettore e iniziò a fare, per conto suo, alcuni esperimenti scientifici. In breve tempo maturarono quindi gli interessi nei confronti delle matematica, con personale predilezione per la chimica. Anche se vinse una borsa di studio per ingegneria chimica, John Synge, all'epoca direttore del dipartimento di matematica, lo convinse ad approfondire la materia che più sembrava a lui vicina: e così Nash si laureò in matematica ottenendo una borsa di studio per un dottorato di ricerca all’Università di Princeton. La tesi dell'epoca, 'Giochi non cooperativi', fu decisiva per la vittoria del Premio Nobel, avvenuta quasi mezzo secolo dopo. Lavorò per la RAND Corporation e poi come docente al Massachusetts Institute of Technology. A quel punto la vita dell'uomo si complicò. In prima battuta il figlio illegittimo che ebbe da Eleanor Stier creò grandi disagi e scandali in famiglia. Dopo la morte del padre, John fu arrestato - nell'ambito di una retata contro gli omosessuali – e a causa di ciò fu licenziato. L'unione con Alicia Larde, nel 1957, portò un figlio ma anche un divorzio piuttosto veloce. A quel punto Nash cominciò a soffrire di schizofrenia paranoide, con allucinazioni uditive (non visive): nei momenti di massima crisi temeva un complotto organizzato dall’Unione Sovietica e dal Vaticano ai suoi danni. Dopo ben 8 ricoveri e diversi elettroshock, nel 1970 Nash smise di prendere farmaci. Quel che poteva decretare la sua definitiva fine, portò nel giro di qualche anno l'uomo a gestire adeguatamente i sintomi. Sempre nel corso del 1970 Nash tornò con l’ex moglie Alicia; i due si risposarono nel 2001. Dopo circa 20 anni di dura battaglia quotidiana, nel 1990 l'uomo iniziò anche a integrarsi nel sistema accademico internazionale. Nel 1994 gli fu attribuito il Premio Nobel per l’economia per “i contributi giovanili all'applicazione della teoria dei giochi non cooperativi all'economia, il cui concetto basilare è dato dall'Equilibrio di Nash”. John Nash morì il 23 maggio 2015, insieme alla moglie Alicia, in un incidente stradale, nel New Jersey.

