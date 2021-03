Minima spesa e massima resa, così Amici continua a volare negli ascolti

L'edizione "con le pezze" di Amici, come è stata definita ieri sera ironicamente (ma mica tanto) da Pio e Amedeo, continua a riscuotere enorme successo di pubblico. Se la prima puntata si è imposta come il debutto più visto di sempre (6.016.000 spettatori, pari ad uno share del 28.7%), il secondo appuntamento si è mantenuto sostanzialmente sugli stessi numeri (5.990.000 spettatori, 28.3%) riuscendo a non risentire troppo del calo fisiologico tipico delle seconde puntate. Numeri record per Canale 5, rete in cui De Filippi continua a mantenersi ineguagliata. E che arrivano proprio mentre all'orizzonte - stando a quanto spifferato Dagospia - si profilerebbe la scadenza del contratto della conduttrice e produttrice di Fascino PGT, previsto per giugno.

Una squadra vincente, quella messa a punto quest'anno dallo staff di De Filippi. Riposti in cantina i pretenziosi cachet riservati nelle passate stagioni a star internazionali del calibro di Ricky Martin, Amici è tornato ad ospitare volti dal profilo più basso ma forse più amati dal pubblico, personaggi familiari che facilitano l'empatia del telespettatore sui generis di Fascino: in giuria gli ex allievi Stefano De Martino e Stash, prodotti home made, oltre al principe super pop Emanuele Filiberto; sugli spalti dei professori la certezza Alessandra Celentano, vera e propria colonna del talent da ormai vent'anni e sempre pronta ad innescare dinamiche utili; e ancora la simpatia surreale di Arisa e il sincero coinvolgimento della 'più amata dagli italiani' Lorella Cuccarini.

A fare il resto è la mancanza di contro-programmazione. Nessun antagonista di peso sulla prima rete, dal momento che ieri sera era in onda il match degli Europei Under 21 Spagna-Italia (ha ottenuto 2.981.000 spettatori pari all'11.2% di share). E intanto, restando in casa Rai, si profila all'orizzonte uno scontro fratricida con Carlo Conti: il conduttore toscano è previsto infatti in palinsesto proprio di sabato, a partire dall'11 aprile, con lo show di Rai Uno 'Top Ten'. Ma sono rumors, indiscrezioni, veleni che Conti e De Filippi, colleghi uniti da reciproca stima, sapranno silenziare.

A seguire, tutti gli ascolti di ieri sera, sabato 27 marzo 2021

Rai2, Un Piccolo Favore, 1.598.000 spettatori (6.1% di share)

Italia 1, I Croods, 1.670.000 spettatori (6.4%)

Rai3, Città Segrete, 2.098.000 spettatori (9.2%)

Rete 4, Serafino, 924.000 spettatori (3.7%)

La7, Eden Missione Pianeta, 570.000 spettatori (2.6%)

Tv8, GP del Qatar, 482.000 spettatori (1.8%)

Nove, Vizi e Virtù - Conversazione con Papa Francesco, 187.000 spettatori (0.7%9).