Ascolti tv, Don Matteo da record: i numeri straordinari dell'ultima puntata

Chiusura record per la 13esima stagione di Don Matteo. L'ultima puntata della fiction di Rai1 ha totalizzato 6.186.000 telespettatori e il 34,3% di share, vincendo così, oltre ogni previsione, la serata televisiva degli ascolti di ieri, giovedì 26 maggio 2022.

Già solitamente imbattibile dalla contro-programmazione in ogni appuntamento, la puntata dal titolo Dimenticando Matteo - che ha rivelato il vero nome di Don Massimo (Raoul Bova), ovvero Matteo, appunto, creando così continuità con Terence Hill - ancor più delle precedenti occasioni ha stracciato la concorrenza nettamente, con uno stacco di circa 25% di share: su Canale 5, infatti, Poveri ma ricchissimi si è accontentato del 9,6% con 1.653.000 telespettatori.

Gli ascolti di giovedì 26 maggio 2022

Per quanto riguarda le altre reti, terzo gradino del podio per Retequattro che con 'Dritto e Rovescio' ha portato a casa 939.000 telespettatori e il 6,7% di share. A seguire gli altri programmi del prime time: su Italia 1 'Transformers: L'ultimo cavaliere' (826.000 telespettatori, share 5,2%); su La7 'Piazzapulita' (803.000 telespettatori, share 6%); su Rai3 'Quando c'era Berlinguer' (561.000 telespettatori, share 3%); su Rai2 'Corso Sempione 27' (536.000 telespettatori, share 3,1%); su Nove 'Only Fun - Comico Show' (427.000 telespettatori, share 2,3%; su Tv8 'Antonino Chef Academy' (290.000 telespettatori, share 1,6%).