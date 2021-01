Ascolti tv, "Dio aiuta" Elena Sofia Ricci: il film sul Papa doppiato da Rai1 (ma l'intervista vola)

Da una parte Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, dall'altra il Papa protagonista del Chiamatemi Francesco. Ma ad avere la meglio, almeno in termini di ascolti, è stata l'attrice toscana, regina di una delle fiction più amate dal pubblico, 'Che Dio Ci Aiuti'. Nella serata di ieri, domenica 10 gennaio 2021, su Rai1 la seconda puntata della serie tv ha conquistato 5.513.000 spettatori pari al 21.9% di share (5.615.000 e il 20.4% nel primo episodio, 5.412.000 e il 23.6% nel secondo episodio); su Canale 5 la pellicola diretta da Daniele Lucchetti ha attirato l'attenzione di 2.614.000 spettatori con uno share del 10%.

(Oltre) cinque milioni di spettatori per l'intervista al Papa del TG 5

Grande interesse per l'intervista al Pontefice realizzata in esclusiva mondiale del Tg5 e andata in onda prima del film: lo spazio ha registrato ben 5.401.000 spettatori con una share del 19.05% toccando picchi di 5.860.000 spettatori e registrando 9.746.000 contatti. Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta, in Vaticano, il Papa ha affrontato vari temi, tra cui: la pandemia, il vaccino, i disordini negli Stati Uniti, l'aborto, la politica e come è cambiata la sua vita a causa del virus. Argomenti - in particolare quelli sul vaccino e l’assalto alla Casa Bianca - che hanno trovato massima eco sulla stampa italiana e internazionale. Tutti i principali media del mondo hanno riportato le parole di Papa Francesco. Tra questi New York Times, Washington Post, CNN, NBC, ABC.

Tutti gli ascolti tv di ieri 10 gennaio 2021

Rai2 9-1-1, 1.048.000 spettatori (3.8% share)

Italia1, Guardiani della Galassia Vol.2, 1.414.000 spettatori, (5.9%)

Rai3, Che Tempo Che Fa, 2.445.000 spettatori con l’8.8% (prima parte), 1.566.000 spettatori con l’8.2% (seconda parte)

Rete4, Il ragazzo di campagna, 915.000 spettatori (3.6%)

La7, Non è l’Arena, 1.285.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte e 1.060.000 spettatori con il 7.6% nella seconda parte

Tv8, Family Food Fight, 330.000 spettatori (1.3%)

Nove, Anplagghed, 442.000 spettatori (l’1.7%)