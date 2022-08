Battiti Live 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco

Oggi, martedì 2 agosto, Italia 1 trasmette alle 21.15 la quinta e ultima puntata stagionale di Battiti Live. Il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, fa tappa a Trani. Come di consueto vediamo le esibizioni di molti artisti italiani: scopriamo le anticipazioni della puntata e i nomi dei cantanti che si avvicendano sul palco.

Battiti Live 2022: anticipazioni quinta puntata

La quinta e ultima tappa di Battiti Live 2022 è stata registrata a Trani lo scorso 10 luglio; e va oggi, 2 agosto, in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20. Dopo Bari e Gallipoli lo show musicale che fa tappa nelle più belle località pugliesi fa dunque tappa a Trani, città che si affaccia sul Mare Adriatico. I conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri formano ormai una collaudata coppia, affiancata quest’anno da Mariasole Pollio, che ha raccolto le impressioni a caldo del nutrito e affettuoso pubblico.. Il “Radio Norba Cornetto Battiti Live” si è confermata come una delle più amate rassegne musicali estive.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 2 agosto

La quinta puntata di Battiti Live vede una ricca scaletta. Gli artisti che si avvicenderanno sul palco sono: LDA, Tancredi, Deddy, Luigi Strangis, Boomdabash, Annalisa, Elodie, Achille Lauro, Loredana Bertè, Franco 126, Gabry Ponte, Aka7even, Ana Mena, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Le Vibrazioni, Noemi, Donatella Rettore, Darin, Emis Killa, Dolcenera, Berna, M¥SS KETA. Per lo spazio on the road troviamo Fedez, Mara Sattei e Tananai da Otranto e Matteo Romano da Lucera.

Dove vedere Battiti Live 2022

La quinta puntata di Battiti Live va in onda martedì 2 agosto alle 21.15 su Italia 1. Lo show musicale è visibile anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.