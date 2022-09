La settimana di Beautiful comincia in leggerezza con il servizio fotografico nel quale Brooke coinvolge Ridge. A dominare le nuove puntate è però la storia tra Carter e Quinn: i due si lasciano andare alla passione, ma ormai Eric ha scoperto la tresca ed è pronto a prendere dei provvedimenti. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 11 a sabato 17 settembre 2022.

Beautiful, le anticipazioni dall’11 al 17 settembre 2022

Nel corso della prima puntata settimanale, vediamo Brooke impegnata in un servizio fotografico per un giornale: in qualche modo la donna riesce ad incastrare Ridge, facendo apparire anche lui in foto. Finn e Steffy iniziano a ragionare sulle loro nozze, ma mentre l’uomo è intenzionato ad affrettare l’evento, la donna vorrebbe quantomeno prima conoscere i genitori di lui. Su altri fronti Carter e Quinn sembrano non riuscire a fare a meno l’uno dell’altra: nonostante i rischi e i pettegolezzi, continuano a frequentarsi. Quando Eric fa una videochiamata a Carter, per un soffio non appare in video anche Quinn. Quest’ultima tanta dunque di tagliare nuovamente i ponti con il suo amante. Dato che Steffy si è momentaneamente assentata, Brooke propone a Ridge di sostituirla come co-amministratore. Quest’ultimo è lieto che tra suo padre e Carter le cose vadano bene. Nel frattempo Steffy e Finn vengono a sapere che Paris sta vivendo in un hotel, e pensano allora di ospitarla per un po’: lei accetta ben volentieri. Wyatt ha un confronto con Quinn: la donna spiega a lui e a Flo che la storia con Carter ha distrutto suo marito: Eric ha scoperto la tresca e vuole che sua moglie non si faccia più vedere alla Forrester.

Dove vedere Beautiful (dall’11 al 17 settembre 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.