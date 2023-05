Nelle nuove puntate della soap opera statunitense “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 21 a sabato 27 maggio 2023, seguiamo un Thomas agitato e indeciso se rivelare o meno alla sua famiglia la verità sulla notte di Capodanno. Brooke si abbandona ai ricordi, mentre Eric prova a rassicurarla circa il suo futuro.

Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 maggio 2023

Quando vede i genitori più uniti che mai, Steffy è al settimo cielo e nel parlare con Hope, dice che non ci sono possibilità di rivedere insieme il padre e Brooke. Quest'ultima è sollecitata da Liam a combattere per riappropriarsi del grande amore della sua vita. Sheila continua a manipolare psicologicamente Deacon, insoddisfatto per i risvolti del suo rapporto con Brooke.

Quando Ridge comunica ai figli che ama ancora Brooke, Thomas si chiede se non sia allora il caso di rivelare al padre tutta la verità sulla notte di Capodanno; Sheila lo intima di tacere, ma Thomas non sembra molto fiero di essere diventato suo complice. Steffy intercetta l'incontro tra il fratello e Sheila, ma pur non avendo udito il contenuto del dialogo ne rimane un po' turbata e ne parla con Finn.

I comportamenti di Thomas non passano inosservati e la stessa Taylor nel vederlo agitato gli chiede cosa sia accaduto. Il giovane Forrester taglia corto e continua a custodire il segreto. Nel frattempo Brooke ricorda con Hope il suo rapporto con Stephanie, evidenziando che la relazione con Ridge ha più volte attraversato fasi critiche. Nel bel mezzo della conversazione irrompe Ridge: la Logan ne approfitta chiedendogli di tornare a casa. L'uomo appare incerto, ma la proposta della donna non può lasciarlo indifferente.

Per Brooke è il momento dei ricordi e passa in rassegna tutti gli uomini della sua vita. Poco dopo incontra anche Eric, che la rassicura circa il suo futuro. Thomas continua a essere profondamente turbato; Steffy vuole scoprire a tutti i costi il contenuto del suo dialogo con Sheila e si appresta a chiederlo alla diretta interessata.

Dove vedere Beautiful (dal 21 al 27 maggio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda su Canale 5 da domenica 21 a sabato 27 maggio 2023 alle 13.40. Gli episodi della soap visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.