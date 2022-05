Blocco 181, le anticipazioni della seconda puntata

Venerdì 27 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic vanno in onda il terzo e il quarto episodio di Blocco 181, la nuova serie Sky Original. La storia continua a muoversi lungo la periferia milanese. Mentre i ragazzi del Blocco vengono accusati di aver rubato la droga, Ludo, Mahdi e Bea avviano l’attività. Ma per qualcuno è tempo di scegliere la strada da percorrere. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata.

Blocco 181: trama e anticipazioni della seconda puntata

Venerdì 27 maggio va in onda la seconda puntata della nuova serie Sky Original, impreziosita dal rapper Salmo, per l’occasione non soltanto autore della colonna sonora ma anche attore nel ruolo di Snake. Nei primi due episodi abbiamo conosciuto i tre protagonisti, Ludo (Alessandro Piavani), Mahdi (Andrea Dodero) e Bea (Laura Osma). I personaggi continuano a muoversi in una Milano periferica e marginale, multietnica e poco raccomandabile. Nei due episodi in onda venerdì alle 21.15 vediamo i ragazzi del Blocco accusati di aver rubato la droga: arrabbiati, i giovani indagano sui pandilleros. Victor non la prende molto bene e si vendica su Rizzi. Nel frattempo i tre protagonisti avviano l’attività e per loro arrivano i primi ordini. Lorenzo alimenta i dubbi di Snake, mentre Bea sembra essere con le spalle al muro: deve scegliere se seguire la propria famiglia di appartenenza (la Misa) o se seguire i suoi amici. La decisione potrà condizionare il suo futuro.

Dove e vedere la serie in tv e in streaming (27 maggio)

La seconda puntata di Blocco 181 viene trasmessa da Sky Atlantic venerdì 27 maggio alle 21.15. La serie è visibile anche in streaming su Now e on demand su Sky Go.