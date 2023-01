"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Alessia Marcuzzi conduce, tra varietà e game show, la seconda puntata di "Boomerissima". Una sfida tra la generazione dei boomers e quella dei millennials: divertimento, musica, qualche discussione e giochi inediti. L'appuntamento è per oggi, 17 gennaio, a partire dalle 21.20 su Rai 2.

Boomerissima: anticipazioni del 17 gennaio

Dopo il debutto della scorsa settimana, c'è grande attesa per il ritorno di Alessia Marcuzzi: la seconda puntata di "Boomerissima" va in onda oggi su Rai 2. Tra hashtag e scene diventate virali, il web ha risposto "presente" e, adesso, la conduttrice ci regala un'altra serata all'insegna del buonumore, in un'atmosfera capace di coniugare il varietà e il game show.

Il programma mette a confronto epoche distanti e diverse. Si parte dagli anni '80 e si finisce nei 2000. Tra musica, parole ed idee, riusciranno i giovani e i maturi ospiti dello show a intercettare similitudini? La padrona di casa non si limita al ruolo di conduttrice, ma si cimenterà nella danza e nel ruolo di intrattenitrice, da vera mattatrice.

A confrontarsi saranno due squadre, rappresentanti di "boomers" e "millennials". SI metteranno in gioco Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma. Ma non è tutto: per lo spazio musicale si esibiranno Raf (rappresentante degli anni '80 e '90) e AKA 7even, idolo delle nuove generazioni. Prevista anche un'incursione del conduttore Carlo Conti.

Ma quale delle due squadre sarà capace di convincere il pubblico a scegliere l'epoca storica più bella? La serata promette giochi inediti ed effetti scenici, fino alla conclusione, che prevede una decisiva arringa finale per decretare il team vincitore.

Dove vederlo in tv e in streaming (17 gennaio 2023)

La seconda puntata di "Boomerissima" va in onda su Rai 2 martedì 17 gennaio 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.