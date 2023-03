C’è Posta per Te, Assunta chiede aiuto a Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con il figlio

Ancora una madre che cerca di riallacciare un rapporto interrotto con il figlio protagonista della puntata del 4 marzo di C’è posta per Te. Lei è Assunta e racconta di non sentire il suo Mattia da quando se ne è andato di casa per andare convivere con la fidanzata Roxanne. Una donna a cui la madre riconosce molte responsabilità sull’allontanamento del figlio.

Assunta e Mattia: madre e figlio non si vedono da un anno

Mattia arriva nello studio di C’è posta per Te insieme alla compagna, e all’apertura della busta, vedendo Assunta, non appare troppo sorpreso.

La madre, ripercorre gli anni difficili in cui comunque, madre e figlio erano uniti: la separazione dal marito, la lotta al tumore al seno poi sconfitto. Momenti in cui aveva sempre accanto il suo ‘gigante buono’ che oggi però non ha più rapporti né con lei né con il resto della famiglia.

Ma Assunta ha anche delle parole per Roxanne a cui chiede di non impedire a Mattia di avere rapporti con la sua famiglia, perché di questo la accusa.

Assunta ammette di essere un carattere possessivo, e si focalizza su alcune incomprensioni del passato. Roxanne respinge l’accusa di allontanare il suo ragazzo dalla famiglia e Mattia spiega di aver tagliato perché le discussioni erano continue e i genitori ogni volta che c’era occasione provano a convincerlo a interrompere la convivenza.

Mattia dice di amare e voler continuare a stare con Roxanne, ma di voler bene alla madre da cui però ammette di essersi spesso sentito comandato dalla madre.

Il tentativo di Maria De Filippi

La situazione sembra non potersi bloccare. Sia la madre, che il figlio, che la fidanzata sembrano fermi sulle loro posizioni.

L’intervento di Maria De Filippi cerca di far riflettere tutti sulla situazione che, dall’esterno, non sembra così grave, da non poter festeggiare un lieto fine.

La conduttrice inizia al sua opera di mediazione invitando mamma Assunta a riflettere sul fatto che il figlio ha diritto alla sua, vita soprattutto perché con la sua ragazza sta bene. Al figlio fa ammettere che è evidente che la madre gli vuole bene e che si è dedicata tanto a lui durante la sua vita. E, infine, si rivolge a Roxanne che sembra avere un ruolo determinante, cercando di farle capire che, una volta accettata la reciproca antipatia, la questione riguarda soprattutto Mattia e Assunta.

Il problema è che le resistenze maggiori vengono proprio dal ragazzo, che alla fine decide di non aprire la busta, e continuare a vivere la sua vita sfuggendo a quelle che sente come esagerate pressioni materne. E per Assunta la busta rimane chiusa.