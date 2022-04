Celebrity Chef: le anticipazioni del nuovo cooking show di Alessandro Borghese

Celebrity Chef è il nuovo cooking show di Tv 8. Ogni sera Alessandro Borghese conduce la gara direttamente dal suo ristorante: i concorrenti sono alcuni volti noti dello spettacolo, appassionati di cucina che possono finalmente dare libero sfogo alla propria inventiva. Scopriamo tutte le anticipazioni di questo programma, in partenza il 2 maggio.

Celebrity Chef: anticipazioni del format e concorrenti

Su Tv8 è pronto a debuttare un nuovo show. Alessandro Borghese, tra i volti più amati della cucina in televisione, è il conduttore di Celebrity Chef, appuntamento destinato ad allietare le nostre cene a partire da lunedì 2 maggio (ore 20.30). A fare da cornice allo spettacolo sarà proprio il ristorante dello chef: Il Lusso della Semplicità, situato a Via Belisario, Milano. A sfidarsi, tutte le sere, saranno personaggi della televisione, della musica e dello sport, tutti con una incondizionata passione per la cucina. I concorrenti potranno finalmente dare libero sfogo alla loro fantasia culinaria, preparando vari menu degustazione, aiutati dai sous chef del ristorante. Ma come ogni gara che si rispetti, i vip saranno sottoposti ai tanto temuti verdetti, provenienti dallo Chef’s Table. Gli esigenti palati pronti a giudicarli sono quelli di Enrico Bertolini, chef di primo piano del panorama italiano (e non solo), proprietario del Ristorante al Museo delle Culture di Milano, e Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera e responsabile editoriale di Cook. Ma non è tutto, perché il terzo e definitivo giudizio sarà quello dei commensali. Il concorrente che in ogni puntata otterrà almeno due punti (su tre) sarà decretato vincitore della puntata. Le coppie di vip pronte a sfidarsi sono formate da: Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Giovanni Ciacci e Margherita Granbassi, Alberto Malanchino e Lodovica Comello, Jo Squillo e Nicolò De Devitiis, Enrico Bertolino e Melissa Satta, Debora Villa e Marco Maddaloni, Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani.

Dove vedere “Celebrity Chef” in tv (dal 2 maggio)

Prodotto da Banijay Italia, Celebrity Chef va in onda su Tv8, dal lunedì al venerdì, a partire dal 2 maggio alle 20.30 e in diretta streaming sul sito web della rete.