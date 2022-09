Celebrity Chef: le anticipazioni della nuova stagione

In partenza una nuova stagione di Celebrity Chef, il cooking show di Tv 8. Alessandro Borghese conduce la gara direttamente dal suo ristorante veneziano: i concorrenti sono vip appassionati di cucina che si mettono in gioco, sfidandosi ai fornelli. Scopriamo tutte le anticipazioni e i concorrenti di questo nuovo ciclo di puntate, in partenza lunedì 5 settembre.

Celebrity Chef: anticipazioni della seconda stagione e concorrenti

Dopo la prima fortunata stagione, lo show culinario di Alessandro Borghese è pronto a ripartire con un nuovo ciclo di puntate. In onda su Tv8 a partire dal 5 settembre, il format è quello che abbiamo imparato a conoscere pochi mesi fa: i concorrenti sono personaggi della televisione, della musica e dello sport, tutti rigorosamente amanti dell’arte culinaria. I concorrenti in gara devono preparare alcuni menu degustazione, aiutati dai sous chef del ristorante. A giudicarli ci sono i membri dello Chef’s Table. Confermati gli esigenti giudici: Enrico Bertolini, chef di fama mondiale, proprietario del Ristorante al Museo delle Culture di Milano, e Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera e responsabile editoriale di Cook. Il terzo e definitivo giudizio sarà comunque quello dei commensali. Il concorrente capace di guadagnare due punti (su tre) sarà proclamato vincitore della puntata.

L’unica significativa novità di questa seconda edizione è rappresentata dalla cornice dello show: mentre le passate puntate sono state registrate nel ristorante Il Lusso della Semplicità di Milano, i prossimi appuntamenti si svolgeranno nel nuovo ristorante di Alessandro Borghese: AB – Il lusso della semplicità, aperto a Venezia poco più di due mesi fa. Annunciato il cast dei concorrenti che si sfideranno nel corso della prima settimana: Victoria Cabello e Paride Vitale; Barbara Alberti e Serena Garitta, Giovanni Vernia e Veronica Ruggeri; Jonathan Kashanian e Deborah Compagnoni; Andy dei Bluvertigo e Valentina Persia.

Dove vedere “Celebrity Chef” in tv (dal 5 settembre 2022)

A partire dal 5 settembre, la nuova stagione di Celebrity Chef va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15 su Tv8 e in diretta streaming sul sito web della rete.