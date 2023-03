Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Federica Sciarelli conduce oggi, mercoledì 29 marzo 2023 a partire dalle 21.20 su Rai 3, una nuova puntata di "Chi l'ha visto?", dove approfondisce e aggiorna su casi già precedentemente trattate. Come la scomparsa della cantante originaria della provincia di Como, Greta Spreafico; o come la storia di Raffaele Lioce, il pensionato di Foggia trovato senza vita nella sua casa.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 29 marzo 2023

Le vicende centrali del nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?” toccano due figure che i telespettatori del programma di Rai 3 hanno imparato a conoscere bene. La prima riguarda Greta Spreafico, la cantante di una rock band scomparsa il 4 giugno 2022. 53 anni, la donna, originaria di Erba (Como), si trovava in provincia di Rovigo, a Porto Tolle, con l’intenzione di vendere l’abitazione ereditata dal nonno. Diventata irreperibile, il suo compagno, Gabriele, ne aveva denunciata la scomparsa. La procura di Rovigo aveva poi avanzato l’ipotesi di sequestro, indagando una persona. Federica Sciarelli aggiorna su tutte le ultime notizie su questo caso ancora irrisolto.

La seconda vicenda della serata è quella che ha monopolizzato le ultime settimane del programma: la storia di Raffaele Lioce, il pensionato ed ex dipendente delle Poste Italiane che lo scorso novembre aveva fatto perdere le sue tracce. Gli inquilini del palazzo nel quale faceva residenza, a Foggia, avevano allertato la redazione di "Chi l'ha visto?", anche per segnalare lo stato catastrofico nel quale versava la sua abitazione. Lioce era un accumulatore seriale e il suo destino si è rivelato tragico: l'uomo è stato ritrovato senza vita in casa sua, sommerso da spazzatura e indumenti.

"Chi l'ha visto?" è un programma che offre costantemente una linea diretta con il suo pubblico: tutti i telespettatori possono segnalare ai numeri telefonici di riferimento storie di persone scomparse o in difficoltà. Coloro che hanno avvistato persone dichiarate scomparse hanno l'opportunità di contattare la redazione del programma e di comunicare l'avvistamento.

Dove vederlo in tv e in streaming (29 marzo 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, 29 marzo 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.