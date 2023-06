Chicago Fire 10, stasera in tv i nuovi episodi: le anticipazioni

Secondo appuntamento stagionale con la serie televisiva "Chicago Fire": oggi, 1° giugno 2023, vanno in onda dalle 21.20 su Italia 1 il dodicesimo e il tredicesimo episodio della serie sulle vicende di una squadra di pompieri di Chicago. A seguire, dalle 23.00, la rete trasmette lo spin-off "ospedaliero" della serie: "Chicago Med".

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 10x12 e 10x13

Nell'episodio - il dodicesimo stagionale - dal titolo "Dimostrazione di forza" la squadra è impegnata a fronteggiare il caso di Jason Pelham: una giovane vigile del fuoco lo ha accusato di essere responsabile di un incidente, ma dietro questa brutta faccenda c'è Kilbourne. Per scagionarlo dalle accuse si muovono Kidd, Boden e Severide. Herrmann nel frattempo fa un incontro con un ragazzo di nome John Graham, che gli racconta l'emozionante storia del fratello, un vigile del fuoco morto, che Herrmann conosceva personalmente. A sostituire momentaneamente Pelham è la Kidd: in caserma arriva una chiamata per un intervento. Le squadre si recano in un centro commerciale, dove è crollata una scala mobile: Stella Kidd dimostra, in tale occasione, straordinarie qualità professionali e umane. Intanto gli ufficiali si preparano per la serata di gala dei vigili del fuoco. Molti componenti della squadra mostrano insofferenza: la Hill e la Kidd decidono dunque di recarsi dalla ragazza che ha sporto la denuncia a Pelham per risolvere questa faccenda.

Il titolo del secondo episodio della serata - e tredicesimo stagionale - è "Puzza di bruciato". La serata di gala ha portato a Violet ed Evan passione ed emozioni: i due si risvegliano uno accanto all'altra, ma mentre lui vorrebbe rivederla presto, lei gli dice che il tutto deve concludersi nell'immediato. La Kidd è ancora impegnata con il programma "Girls on Fire", che si occupa di far avvicinare le donne alla professione di vigile del fuoco. La Kidd interagisce con Kylie e le due si precipitano in un primo soccorso: una casa è in fiamme e Severide ha qui trovato una ragazza che chiede aiuto perchè sua sorella è rimasta intrappolata all'interno dell'abitazione Ma le cose non sono quelle che sembrano e la ragazza che aveva effettuato la chiamata di soccorso viene ritenuta responsabile di incendio doloso. Violet e Sylvie ricevono la chiamata per un soccorso alla prigione: la ragazza accusata di aver appiccato l'incendio alla casa è stata accoltellata ad un braccio. Cosa si nasconde dietro a questa vicenda? Intanto Jason, Stella e Blake vengono chiamati per un curioso intervento: un gatto è salito su un albero e non riesce più a scendere.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (1° giugno 2023)

I nuovi episodi di Chicago Fire 10 vanno in onda oggi, 1° giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Italia. Le puntate della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.