Concerto per la pace: anticipazioni, ospiti, cantanti, scaletta

Trentesima edizione del concerto natalizio per la pace che, registrato il 17 dicembre e condotto da Federica Panicucci, per l’occasione dona il ricavato ad un progetto per l’Ucraina. Da Josè Carreras a Gigi D’Alessio, da Federica Pellegrini a Marcell Jacobs: scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata.

Concerto per la pace: le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

Il concerto per la pace celebra la sua 30° edizione. Registrato il 17 dicembre all’Auditorium della Conciliazione di Roma e condotto da Federica Panicucci, lo show natalizio in nome della pace, acquisisce quest’anno – con la guerra in Ucraina ancora in corso – una grave problematicità. Il concerto vuole offrire un aiuto alla popolazione ucraina e a tal proposito si può sostenere un progetto dei salesiani delle Missioni Don Bosco, dedito alla costruzione di un bunker. Uno spazio, questo, che diventerà un teatro per i tempi di pace.

A salire sul palco troviamo diversi nomi del mondo della musica, rappresentanti di più generazioni di artisti e dei più disparati generi musicali: Aka 7even, Orietta Berti, José Carreras, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Hevia, Amy Lee di Evanescence, Fiorella Mannoia, Darin e Kayma.

Ad accompagnarli c'è l'Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino. Si esibiscono, inoltre, il Piccolo Coro Le Dolci Note e Vincent Bohanan and the Sound of Victory Gospel Choir.

Oltre alla musica prenderanno parte alla manifestazione diversi attori ed assi dello sport, che leggeranno brani dove la parola "pace" ha un senso profondo. Intervengono per l'occasione Neri Marcorè, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta e Bianca Guaccero. Tra i campioni dello sport ritroviamo Federica Pellegrini, Marcell Jacobs, Fiona May e Chiara Vingione.

Dove vedere il Concerto per la Pace (1° gennaio 2023)

Il Concerto per la Pace va in onda oggi, 1° gennaio, su Canale 5 a partire dalle 21.25. Lo show è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.