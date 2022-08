Cougar Wives - L’amore non ha età, su Real Time: chi sono le protagoniste

A partire dal 2 agosto, va in onda il martedì su Real Time la seconda stagione di “Cougar Wives - L’amore non ha età”. Si tratta di un docu-reality che segue tre donne mature alle prese con relazioni amorose con ragazzi molto più giovani di loro: la serie evidenzia tutti i pro e i contro della loro seconda giovinezza. Scopriamo qualcosa in più sul programma e conosciamo i personaggi dello show.

Cougar Wives - L’amore non ha età: format

“Cougar Wives” è un docu-reality che segue la vita di tre coppie composte da persone con grandi differenze di età. Inizialmente incerti e dubbiosi sul futuro del loro amore, i personaggi dello show hanno accettato gli imprevisti e i problemi del caso, sposando innanzitutto il sentimento e le similitudini. Lo show pedina i personaggi offrendo un quadro completo delle loro caratteristiche, esaltando i pro e i contro della relazione; ci informa inoltre su ciò che pensano i parenti e gli amici, generalmente perplessi sul futuro della coppia presa in esame.

Cougar Wives: le protagoniste

Ancora più che i giovani ragazzi, le vere protagoniste di “Cougar Wifes” sono le donne, signore che hanno deciso di mettersi in gioco al motto di “l’amore non ha età”.

- La prima coppia è formata da Judy (53 anni) e da Kevin (21 anni), un ragazzo che frequenta lo stesso liceo della figlia della donna. I due sono a un passo dalle nozze.

- La seconda coppia è quella composta da Stephanie (65 anni) e Octavio (28 anni). La loro relazione vive un periodo di incertezza: in particolar modo vediamo la donna nutrire perplessità quando la differenza d’età diventa tangibile.

- La terza e ultima protagonista della seconda stagione è Hattie, una donna di 76 anni che non fa coppia fissa con nessuno ma che è ben determinata a conoscere e innamorarsi, in tempi brevi, di un giovane uomo.

Dove vedere Cougar Wives – L’amore non ha età

Cougar Wives - L’amore non ha età va in onda il martedì - a partire dal 2 agosto - alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.