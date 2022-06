Don Matteo 12, le anticipazioni della seconda puntata (9 giugno 2022)

Giovedì 9 giugno, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la replica del secondo episodio della dodicesima stagione di Don Matteo, dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano”. Sergio è un ragazzo che esce di prigione: in passato ha accidentalmente ucciso il nipote. Ines è una bambina che vive con la donna malata. Una sorprendente scoperta lega il passato dei due. Leggiamo le anticipazione della puntata.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 9 giugno

Anna subisce un'aggressione da due misteriosi uomini che vogliono rapinarla. In suo soccorso interviene Sergio La Cava, che riesce a disarmare i malintenzionati. Successivamente il giovane viene ferito da un'arma da fuoco e si scopre, così, la sua identità: anni prima aveva rubato in casa di sua sorella e causato la morte accidentale del nipote. Per questa vicenda Sergio ha scontato sei anni di prigione; Anna va così a trovare il giovane, in ospedale. Nel frattempo Don Matteo è alle prese con una famiglia problematica: Ines è una bambina che, dopo la morte della madre per leucemia, è stata cresciuta da sua nonna, adesso malata di Alzheimer.

Non potendo a causa della malattia accudire la nipote, Don Matteo si prende carico della bambina. Il parroco fa dunque una scoperta eccezionale: trova una foto che ritrae la madre di Ines in compagnia di Sergio. I due avevano avuto una relazione anni prima e Ines potrebbe dunque essere sua figlia. Ma nel frattempo un uomo legato al passato di Sergio viene trovato morto e il ragazzo viene immediatamente additato come colpevole. La verità è però un’altra e bisognerà indagare a fondo.

Dove vedere la seconda puntata di Don Matteo 12 (giovedì 9 giugno)

La seconda puntata della dodicesima stagione di Don Matteo va in onda giovedì 9 giugno alle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della dodicesima stagione sono inoltre disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.