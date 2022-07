Elena D'Amario diventa attrice e debutta nel cast di Che Dio ci Aiuti 7

32 anni, abruzzese, un fisico da far invidia a chiunque e una bellezza, oltre che talento, incredibile. È Elena D'Amario, l'ex concorrente di Amici che tutti conoscono per la sua carriera oltreoceano da ballerina professionista, le sue doti interpretative, la sua empatia come insegnante e l'intensità delle sue coreografie e performance ad Amici dove lavora da diversi anni al fianco di Maria De Filippi. Elena, però, è tanto altro ancora e non ha mai paura di mettersi in gioco in qualcosa di nuovo e diverso dal mondo della danza. La ballerina, infatti, dopo aver pubblicato il suo primo romanzo, Salto, lo scorso anno ed esseere stata il vlto di diversi spot pubblicitari, da Braun alla Tim, ha deciso di cimentarsi nella recitazione entrando nel cast di una delle fiction di Rai 1 più amate dal pubblico, Che Dio ci aiuti. Nella settima stagione della serie sul convento degli Angeli di Modena, prodotta da Lux Vide, Elena sarà parte della storia seguendo le orme del suo ex collega e amico Stefano De Martino che, lo scorso anno, aveva fatto un cameo in un episodio della serie. Per Elena, però, secondo le indiscrezioni di Tv Blog che ha lanciato la notizia, è in programma più di una comparsata nella fiction.

Per ora non si sa ancora nulla sul personaggio che interpreterà la ballerina e sul numero di episodi in cui comparirà ma, secondo l'ultima storia Instagram dell'abruzzese, le riprese di Che Dio ci Aiuti 7 sarebbero appena iniziate. La D'Amario, infatti, si è mostrata ai suoi fan distesa su un divano, con in mano quello che sembra un copione e una scritta "Oggi studio" con un ciack affianco che lascia intendere che la 32enne stia proprio imparando quella che sarà la sua parte nella fiction in vista delle riprese.

Per Che Dio ci aiuti, oltre all'uscita di scena di Elena Sofia Ricci, l'entrata di Elena nel cast rappresenta una delle grandi novità della nuova stagione.

Quando va in onda Che Dio ci aiuti 7 su Rai 1

Per ora non c'è ancora una data ufficiale di debutto per Che Dio ci aiuti 7 ma la messa in onda della nuova stagione non dovrebbe arrivare prima del 2023.