Fazio contro i No Vax: "Malati oncologici rimandano cure a causa loro, è inammissibile"

"Ci sono cose che non sono sindacabili". Comincia così il lungo intervento di Fabio Fazio contro i no vax a Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. "Sulla scienza, sulle evidenze scientifiche, si gioca la salute delle persone - prosegue il giornalista - Non si puo' in alcun modo incrementare o accreditare la possibilità di pensare che abbiano stesso valore, e la stessa valenza, affermazioni che non sono opinioni ma disinformazione. La disinformazione riempie la terapia intensiva. E quando le terapie intensive si riempiono, qualcuno rimane fuori".

E ancora: "Non è piu ammissibile - prosegue il giornalista - che qualcuno rimanda uno screening oncologico o una operazione importante perché qualcuno ha deciso di non vaccinarsi. Ha deciso, non è che non può, e gli porta via il posto". "Il paradosso è che il diritto vada prima a coloro che non si vogliono vaccinare e non a coloro che ne hanno bisogno", conclude Fazio.