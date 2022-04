Scivolone di Conte da Lilli Gruber, lei perde le staffe

Le elezioni francesi infiammano il dibattito politico anche in Italia. L'ultimo botta e risposta incendiario è andato in onda ieri sera a Otto e Mezzo, su La7, con Giuseppe Conte che ha fatto perdere le staffe a Lilli Gruber. La padrona di casa ha posto una domanda semplice, per non dire scontata: "Domenica in Francia si vota tra il presidente uscente Macron e Marine Le Pen. Lei ovviamente voterebbe Macron. Se fosse leader di un partito francese, darebbe indicazione per votare Macron?". La risposta è spiazzante: "Se fossi il leader si un partito francese darei sicuramente una indicazione di voto, ma sono leader di un partito italiano".

La giornalista si è subito irrigidita: "E no, così no. Mi scusi. Tra Macron e Le Pen non ha dubbi, no?". Ma Conte continua ad arrampicarsi sugli specchi, senza prendere una posizione. Allora la Gruber incalza: "E' molto semplice. Domenica i francesi devono scegliere tra Macron e Le Pen. Il Movimento 5 Stelle con chi sta? Lei è il leader di un grande movimento, mi scusi". Il presidente grillino non cede: "Il Movimento 5 Stelle non partecipa alle elezioni francesi. Per quanto riguarda il partito della le Pen noi siamo distanti, perché siamo un partito progressista. Siamo distanti, ma nonostante la distanza dal partito mi permetto di dire che alcune questioni proposte dalla Le Pen vanno affrontate. I temi che sono stati posti sono attuali perché parlano delle difficoltà economiche e sociali dei cittadini francesi".

Una tarantella che va di traverso a Lilli Gruber: "Ma è così difficile dire di stare da una parte o dall'altra? Mi scusi presidente Conte, lei è totalmente ambiguo su questo". E conclude seccata: "Siccome rappresentano due mondi diversi, allora constatiamo che il leader del Movimento 5 Stelle non prende una posizione chiara. Fine della questione".