I delitti del BarLume, da stasera in tv la decima stagione: le anticipazioni

Al via questa sera su Sky la decima stagione de "I delitti del BarLume", commedie a tinte gialle tratte dai libri di Marco Malvaldi. Nel primo appuntamento (di tre) la storia ruota attorno all’omicidio di un amministratore di condominio che tanti volevano morto.

I delitti del BarLume: anticipazioni del 9 gennaio 2023

I delitti del BarLume è una serie televisiva tratta dai romanzi di Marco Malvaldi e trasmessa da Sky a partire dal 2013. Le stagioni sono generalmente formate da un due o tre puntate, ognuna delle quali è un film tv autoconclusivo, legato agli altri da personaggi in comune e una trama che può essere definitva orizzontale.

Quella che parte oggi 9 gennaio 2023 è la decima stagione della serie: un numero che da solo basterebbe ad indicarne lo status di cult.

Ci troviamo nell'immaginaria cittadina toscana di Pineta, dove vive e lavora il barista Massimo Viviani che, ispirato dai clienti del bar, riesce a scatenare il suo istinto investigativo nella risoluzione di spinosi casi di omicidio.

In onda oggi, la prima storia ha come titolo "Indovina chi?" e si apre con il misterioso omicidio di un vicino di casa della Tizi. Il delitto è stato commesso nell’androne del palazzo. Di professione amministratore di condominio, l'uomo non era ben voluto ed erano in tanti coloro che lo odiavano, ma da qui ad ucciderlo ce ne passa. La Tizi, Beppe e la piccola Marina si trasferiscono da Pasquali, mentre la Fusco, con l'aiuto di Rimediotti e di Massimo sembra avvicinarsi alla risoluzione del caso. Nel frattempo Marchino è sempre più insofferente circa il suo lavoro al BarLume e decide di mollarlo.

La puntata di questa sera è diretta da Roan Johnson e il cast della stagione è composto da Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.

Dove vedere “I delitti del BarLume” (9 gennaio 2023)

La prima puntata stagionale di “I delitti del BarLume” va in onda lunedì 9 gennaio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301). Gli episodi della serie sono visibili anche su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.