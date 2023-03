Il Cantante Mascherato, Christian De Sica si gioca la maschera d'oro

Era convinto, Christian De Sica, che dietro la maschera dello scoiattolo nero, da lui considerato una puzzola per via dell'aspetto, ci fosse Anna Falchi. Lo pensava anche la scorsa settimana, ma questa volta ne era certo. D'altronde la clip ha rivelato un nuovo indizio: il concorrente ha consigliato a tutti di farsi "i fatti vostri!". Il personaggio ha ballato e cantato sulle note di "E la luna bussò", grande successo di Loredana Berté, ma finita l'esibizione l'attore ha voluto esercitare il potere della Maschera d'Oro, quella consegnata a De Sica, Serena Bortone e Flavio Insinna per aver indovinato chi si celava dietro il costume del Cigno, Sandra Milo. Una Maschera, quella citata, che permette ai tre investigatori di salire sul palco e smascherare in via diretta il concorrente. Se hanno ragione, l'interessato deve abbassare la maschera ed è eliminato dallo show; se hanno sbagliato, gli permettono di accedere direttamente alla terza puntata, in onda settimana prossima.

La maschera dello scoiattolo nero

Sta dando del filo da torcere a tutti lo scoiattolo nero, e tutti ne sembrano intrigati. Le movenze sono sensuali, il fisico è perfetto, ma la convizione di De Sica è del tutto errata: tolto il sipario, che divideva il personaggio dalla giuria e dal suo pubblico, nessuna testa è volata. Lo scoiattolo nero, allo scoccare del tempo massimo, non si è separato dal costume, anzi ha mosso il sedere davanti ai giudici come a dire: "Volevi eliminarmi eh, e invece ho vinto io", con grande rammarico dell'attore che ha dichiarato: "Che figura di m***a!"

Chi si nasconde dietro la maschera?

D'altronde, fosse così facile indovinare il programma finirebbe prima di subito, ma d'altro canto le indagini di Christian erano sensate, così come quelle degli altri giudici. Il pubblico in sala, invece, ha sostenuto l'ipotesi di Serena Bortone, ricordando un particolare importante - una mela d'oro che il personaggio teneva in mano nella prima puntata dello show, forse in onore dei 100 anni della nonna Melina: potrebbe essere Alessia Marcuzzi? Al momento è ancora tutto da capire, ma intanto, grazie all'investigatore, la maschera ha ricevuto un bonus incredibile: è passata di diritto alla terza puntata.