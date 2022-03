Italia’s Got Talent: ultima puntata di audizioni, i finalisti e il Golden Buzzer del pubblico

Ultimo appuntamento con le audizioni di Italia’s Got Talent, lo show a caccia dei migliori talenti del nostro paese condotto da Lodovica Comello. I giudici Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano sceglieranno chi si aggiudicherà gli ultimi due posti disponibili per la grande finale live di settimana prossima, poi sarà la volta del pubblico. Scopriamo le ultime anticipazioni e come votare da casa.

Anticipazioni nuova puntata: due posti disponibili

Nell’episodio di stasera vedremo, tra gli altri, un padre e un figlio che si esibiranno in un numero di Kung Fu, una rock band di robot, una crew appassionata di moda, due atleti impegnati in incredibili evoluzioni aeree sul trapezio, un monologo dedicato a tutte le ragazze che sono state lasciate dal fidanzato e non sanno bene come comportarsi sui social. Come al solito, non mancherà la giuria in azione, con Frank Matano pronto a improvvisarsi manager napoletano di alcuni concorrenti, ed Elio a dimostrare come sia necessaria sempre un po’ di “pazzia”.

Golden Buzzer del pubblico: come votare

Subito dopo la puntata e fino alle ore 23.59 di domenica 20 marzo, il pubblico da casa potrà votare sul sito di IGT la propria esibizione preferita tra le 5 che, nel corso di questa edizione, hanno raccolto il sì unanime dei giudici: i due talenti più votati conquisteranno la finale e torneranno sul palco per giocarsi la vittoria il 23 marzo.

Chi sono i finalisti di Italia's Got Talent

Al momento in finale ci sono: il cantante Antonio Vaglica, il trombettista Davide Battista, l’artista indie Martelli, il giovane breakdancer Davide Inserra, il beatboxer-flautista Medhat Mamdouh, il ballerino Simone Corso, la maestra delle balestre Fellon Rossi e gli acrobati su pattini Holler e Kimberly Zavatta.

Dove vedere IGT stasera in tv (mercoledì 16 marzo)

Italia’s Got Talent è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) e in streaming su SkyGo e NOW a partire dalle 21:15.