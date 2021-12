Iva Zanicchi contro Claudio Baglioni: "Il suo programma un flop, dovrebbe suicidarsi?"

Iva Zanicchi non usa mezzi termini e in un'intervista al settimanale Oggi le ha cantante a Claudio Baglioni e il suo programma Uà. Oltre al paragone tra il suo programma, andato in onda su Canale 5 D'Iva, la cantante ha parlato anche della sua partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2022, dopo averlo vinto per ben tre volte.

Iva Zanicchi e il commento tagliente

Iva ha risposto alle domande di Franco Bagnasco e una domanda-commento su Uà non poteva mancare, visto che qualche giorno prima su Canale5 era andato in onda D'Iva, il due serate che ha ricostruito la carriera della cantante di Zingara. Lo share non è andato bene, fermo al 13%, e nonostante la prima serata non è mai riuscita ad andare sopra i 2 milioni di spettatori: "Eh allora cosa dovrebbe dire Baglioni - ha risposto Zanicchi ponendo il paragone con il collega - che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?".

E poi ecco che arriva la stoccata: "Ma ha visto che cast ha lui? C'è il mondo intero, con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Io al confronto ho ricevuto 4 amici a casa. Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto. Gli errori di Baglioni? Ha un repertorio unico ma è un programma freddo, lontano dalla gente".

Parlando D'Iva ha ammesso che D'Iva era troppo lungo: "La maratona non l'ho voluta io, ora mi pare stiano iniziando a capire che è meglio chiudere prima. il problema è che partivo alle 21.40 dopo striscia".

Zanicchi a Sanremo con una canzone romantica

Insieme a Iva ci sono altri due grandi della musica italiana Massimo Ranieri e Gianni Morandi: "Io, Ranieri e Morandi siamo in quota attempati. Ma ce ne sarà per tutti i gusti. Porto un pezzo metà classico, metà moderno. Un pezzo classico, metà moderno. Romantico da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus".