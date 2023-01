La porta rossa 3, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi Rai 2 propone due nuovi episodi della serie "La porta rossa". Giunta alla terza ed ultima stagione, la fiction è stata ideata nel 2017 da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi ed è interpretata da un cast che comprende Giampaolo Morelli, Gabriela Pession e Valentina Romani. Appuntamento alle 21.20.

La porta rossa 3, anticipazioni del 18 gennaio 2023

La terza stagione della serie televisiva italiana "La porta rossa" era particolarmente attesa per due ragioni: la prima risiede nella lunga pausa intercorsa tra il finale della seconda stagione e l'inizio di quella nuova: ben tre anni. La seconda è dovuta alla valenza delle puntate in corso, che con questo ciclo chiuderanno per sempre le vicende - tra la vita e la morte - di Leonardo Cagliostro, il protagonista (Lino Guanciale).

In attesa della risoluzione di tutti gli eventi, Rai 2 trasmette oggi, mercoledì 18 gennaio, la seconda puntata stagionale. Cagliostro ha intenzione di confessare a Vanessa la visione che ha avuto, ma è frenato da alcuni timori e da mancanza di coraggio, a causa della reazione che lei potrebbe avere. Intanto, dopo il blackout che ha colpito Trieste, viene arrestato un certo Andrea. Si tratta di un blackblocker che, mentre tutte le luci della città erano spente, ha commesso diversi atti vandalici. Andrea confida a Paoletto che lui ed altri ragazzi erano stati arruolati per mettere a ferro e fuoco la città. Paoletto sembra già conoscere questo ragazzo, ma dove lo ha già visto? Chi lo ha arruolato per vandalizzare la città e per quale motivo?

Nell'episodio successivo, il secondo della serata nonché quarto stagionale, Anna è molto presa dalle indagini e tiene in considerazione molte piste. Ad emergere sono le ricerche che sta facendo sul Centro Studi e, in particolar modo, sul professor Braida, aiutata dal custode Luka Levani. Queste vicende coinvolgono anche Vanessa, la quale vuole salvaguardare il Centro Studi; ma per difendere quella che adesso è la sua comunità di appartenenza, deve tradire Cagliosto e ricorrere ai suoi poteri. Quale strada prenderà?

Dove vederlo in tv e in streaming (18 gennaio)

La seconda puntata della terza stagione de "La porta rossa" va in onda mercoledì 18 gennaio 2023 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction con Lino Guanciale sono visibili anche su RaiPlay, sia on demand che in live streaming.