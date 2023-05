Le iene, questa sera in tv l'ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, 23 maggio 2023, Italia 1 trasmette dalle 21.25 l'ultima puntata stagionale de “Le iene”. Lo storico programma di Davide Parenti propone un reportage sull' alluvione in Emilia-Romagna, ma non perde di vista la sedicente veggente Gisella Cardia. Belèn Rodriguez ospita in studio la cantante Emma Marrone

Le iene, le anticipazioni del 23 maggio

Su Italia 1 va in onda la puntata che chiude la stagione de "Le iene". La padrona di casa Belèn Rodriguez, accompagnata dal terzetto formato dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, conduce l'appuntamento finale di un'edizione che ha visto il sorprendente addio di Teo Mammucari, ma che non ha mai smesso di informare, proporre nuovi reportage e di invitare in studio note personalità del mondo dello spettacolo (e non solo).

Anche "Le iene" propone oggi il suo personale contributo alla tragedia che ha colpito le zone alluvionate dell'Emilia-Romagna. Gaetano Pecoraro ha realizzato un reportage che racconta i danni causati da questa tragedia, raccogliendo anche le testimonianze degli abitanti delle zone coinvolte.

"Le iene" trasmette questa sera la quarta e ultima parte di un lungo speciale interamente incentrato su Maria Giuseppina Scarpulla, ovvero Gisella Cardia, la sedicente veggente che dice di ricevere - sulla collina di Trevignano Romano - apparizioni della Madonna, ogni 3 del mese. Nel servizio di questa sera la iena Gaston Zama dà la parola ai fedeli che continuano a difendere a spada tratta la discussa donna: a detta di queste persone ci sarebbe un mandante intenzionato a infangare la reputazione della veggente.

Nicolò De Vitis continua la sua inchiesta sul mondo dei taxi dopo che, nel corso dell'appuntamento della scorsa settimana, sono state evidenziati guadagni e presunte evasioni da parte di alcuni lavoratori del settore.

Belèn Rodriguez ospita in studio Emma, che canta alcuni dei suoi brani più amati,. La cantante presenta inoltre il singolo, dal titolo "Mezzo mondo", che anticipa il suo nuovo album. Nel corso della serata intervengono anche Paola Barale e Martin Castrogiovanni.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (23 maggio 2023)

L'ultima puntata stagionale de “Le iene” va in onda oggi, martedì 23 maggio 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.