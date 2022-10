È morta Angela Lansbury, la "Signora in giallo"

"I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles". Lo si legge in un comunicato che annuncia il decesso dell'attrice nota in Italia per il suo ruolo televisivo di Jessica Fletcher nella serie tv "la signora in giallo".

Nata il 16 ottobre del 1925, Lansbury fuggì dall'Inghilterra durante la Seconda guerra mondiale e a soli 17 anni si dedicava già al musical, mentre a 19 era già sotto contratto con la Mgm a Hollywood.

Nella sua carriera Angela Lansbury ha vinto cinque Tony Awards per le performance da protagonista sui palcoscenici di New York, da Mame nel 1966 a Blithe Spirit nel 2009, interpretato quando aveva 83 anni.