E' morto Emanuele Vaccarini, il 'gladiatore' di Avanti un altro

E' morto Emanuele Vaccarini, conosciuto come il 'gladiatore' di Avanti un altro. Non si hanno notizie sulle cause della sua improvvisa scomparsa, anche se qualche settimana fa su Facebook aveva fatto sapere di avere dei problemi di salute: "E' un periodo che non sto molto bene fisicamente - aveva scritto -. Potete notare che non sto pubblicando ricette perché non ce la faccio neanche a stare in piedi davanti ai fornelli".

Vaccarini, 44 anni, era famoso per aver partecipato al programma di Paolo Bonolis - dove interpretava appunto un gladiatore che faceva domande sull'antica Roma - ma era anche molto seguito e apprezzato sui social, dove condivideva video con le sue ricette. "Ce l'hai fatta grossa a sto giro" scrive uno dei tanti follower che in queste ore gli stanno dedicando un pensiero. Un omaggio arriva anche da Sonia Bruganelli, che su Instagram condivide una sua foto tra le storie e scrive: "Riposa in pace gigante buono".

Emanuele Vaccarini era maestro di arti marziali miste e da qualche anno lavorava nel mondo dello spettacolo. Nel suo ultimo post su Facebook, però, si sfogò proprio su questo: "Tutti professionisti affermati, con conoscenze internazionali e amicizie di un certo calibro nel mondo dello spettacolo. Dicono di avere esperienze 20ennali, tutti registi, autori, coreografi, responsabili di produzione sceneggiatori, ecc. Si riempiono la bocca e ti riempiono la testa di promesse di contratti cinematografici o televisivi per fiction film e programmi tv, passano ore e ore a indorare la pillola e poi quando si tratta di quagliare non hanno neanche i soldi per pagare quella specie di aperitivo che si usa ai loro briefing. Nel mondo dello spettacolo ci sono molti pagliacci e pochi circhi".

La foto pubblicata da Sonia Bruganelli su Instagram