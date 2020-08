Addio a Sergio Zavoli, Rai1 cambia palinsesto con una programmazione a lui dedicata

La morte di Sergio Zavoli rappresenta una grande perdita per il nostro Paese. Per omaggiare la storia e l’immenso apporto culturale dell’uomo che ha spiccato come figura di primo piano dell'informazione d'autore, la Rai - di cui Zavoli fu presidente dal 1980 al 1986 - ha cambiato la programmazione nella prima serata di oggi, 5 agosto.

In prima serata Rai Uno trasmetterà “Zavoli, storia di un cronista”, titolo dello speciale condotto da Monica Maggioni che verterà sulla carriera del giornalista che resterà alla storia del servizio pubblico grazie a trasmissioni come ‘Il Processo alla Tappa’ e ‘La Notte della Repubblica’ (quest’ultima, considerata un capolavoro dell’inchiesta storica, già disponibile su Rai Play a questo link).

Rai, Radio Techetè rende omaggio a Sergio Zavoli

Per celebrare Sergio Zavoli anche Radio Techetè cambia la sua programmazione e trasmetterà due suoi radio documentari che hanno fatto la storia della radiofonia. Il primo è l'indimenticabile 'Clausura' realizzato in collaborazione con Piero Pasini su musiche di Ildebrando Pizzetti, che venne trasmesso pochi giorni prima del Natale 1957 sul Terzo programma. Era la prima volta che un microfono entrava in un monastero di clausura, quello delle Carmelitane Scalze di via Siepe Lunga 51, a Bologna. Le riprese sonore sono opera delle monache stesse, sommariamente istruite sull'uso delle attrezzature tecniche e dei microfoni. Questo documentario radiofonico ha reso Zavoli l'unico giornalista ad aver vinto per due volte il Premio Italia (il primo lo vinse nel 1953 con 'Notturno a Cnosso'). 'Clausura' sarà trasmesso su Radio Techetè alle 15.30, alle 18.30 e, on demand, sul sito.

Il secondo radio documentario è invece 'Autostrada del Sole', un racconto di quella grande opera pubblica, che trasformò per sempre i costumi degli italiani e il loro modo di viaggiare. Trasmesso sul secondo canale il 27 gennaio 1958, è un montaggio di interviste dal cantiere, voci e suoni per un racconto corale di un progetto che avrebbe cambiato il Paese. Radio Techetè lo trametterà sul suo canale stasera alle 20.00 e, on demand, sul sito.