La Vita in Diretta, l’emozione di Alberto Matano per il ritrovamento del piccolo Nicola

Non poteva non aprirsi con il caso del giorno la puntata odierna de ‘La Vita in Diretta’, programma di Rai1 al centro delle cronache dopo che l’inviato Giuseppe Di Tommaso ha ritrovato dopo trenta ore il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. Forte e palpabile l’emozione di Alberto Matano: “Oggi è un giorno speciale, di gioia per tutti noi. Ogni giorno inizio con una frase 'ecco i nostri inviati, la nostra voce e i nostri occhi'. Oggi è successo un fatto in tempo reale, un fatto che aveva colpito tutti noi, la sparizione di un bambino”, ha esordito il conduttore aprendo l’appuntamento odierno: “Giuseppe Di Tommaso ha sentito qualcosa, un lamento. Poi mi ha chiamato alle 9.20 'Alberto l'ho trovato io, ce l'ho qui davanti. Stavo camminando a piedi e ho sentito un lamento'”.

Matano ha poi mandato in onda il filmato del giornalista durante la loro telefonata e ha dato la parola a Di Tommaso che ha raccontato nel dettaglio i momenti salienti del ritrovamento: “Erano passate da poco le 9 di mattina, stavo andando alla cascina dov'era sparito Nicola. Ho chiesto alla troupe di essere lasciato sulla strada e dopo due minuti. Ho sentito la parola mamma, allora sono sceso e scivolato nel dirupo. Poi ho sentito il rumore di un'auto, sono risalito e ho fermato i carabinieri. Nicola è un bambino che ha resistito più di 30 ore in un bosco con animali pericolosi, non beveva da 30 ore”.

Chi è Giuseppe Di Tommaso

Classe 1978, nato a Tursi in provincia di Matera, Giuseppe Di Tommaso collabora con La Vita in diretta, contenitore di approfondimento della prima rete, da circa quindici anni, dopo un passato in alcune delle trasmissioni di punta del servizio pubblico. A 'La Vita in Diretta' arriva precisamente nel giugno del 2005, anno in cui diventa collaboratore anche per Estate in diretta, A Conti Fatti e Buongiorno Benessere. Comincia la sua carriera come corrispondente di quotidiani Lucani per poi arrivare, nel 1998, a Rai International, nella trasmissione Sportello Italia dove realizza servizi filmati nel mondo come Inviato. Nel 2007 la chiamata da parte di Mike Bongiorno e Loretta Goggi a Rai 1 a Miss Italia. Poi il lavoro da inviato del programma Sabato e Domenica condotto da Franco Di Mare dove si occupa di cronaca.

L'attualità, la cronaca e il sociale sono al centro del lavoro di Di Tommaso. Nell'estate del 2008 viene incaricato dalla Direzione di Rai1 di realizzare presso i campi profughi Palestinesi in Libano e nei territori Medio-Orientali, reportage trasmessi durante la quinta edizione del premio giornalistico Marco Lucchetta. E' inoltre inviato Rai del Festival di Sanremo, oltre che collaboratore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e del Festival Internazionale del Film di Roma. Ha realizzato cortometraggi su bulimia, bullismo e bambini vittime di guerra. Ha vinto vari riconoscimenti come il "Premio letterario Carlo Levi", ''La Torre d'Oro'',"Premio Associazione no Aids onlus'',''Premio Heraclea'',''Rabatana d'Oro''. Ha pubblicato il libro "NoVia", un romanzo giallo.