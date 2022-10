Only Fun - Comico Show, da stasera sul Nove la nuova edizione

Al via questa sera sul canale Nove la nuova edizione di "Only Fun - Comico Show". Sul palco del Teatro Galleria di Legnano tornano Elettra Lamborghini e i PanPers, che introducono nel corso degli otto nuovi appuntamenti alcuni dei comici più amati del nostro panorama. Nel cast tante conferme ma anche qualche novità. Scopriamo qualcosa in più su ciò che vedremo.

Only Fun - Comico Show: anticipazioni nuova edizione

Il canale Nove ha lanciato la scorsa primavera "Only Fun - Comico Show". Un tentativo rivelatosi un succeso, tanto che dopo pochi mesi arrivano nuove puntate dello spettacolo. Il titolo dice già molto: parliamo di una trasmissione puramente comica, memore degli insegnamenti di "Zelig" e "Colorado". Gli show si svolgono sul palco del Teatro Galleria di Legnano, ed una delle costanti del programma è rappresentata dal dialogo tra palco e backstage, con l'intento di imprimere all'azione un ritmo molto sostenuto e con ben poche pause. I nuovi appuntamenti sono 8, in onda il giovedì in prima serata; ancora una volta condotti da Elettra Lamborghini e dal duo formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, meglio conosciuti come I PanPers.

Sono tanti i comici che si apprestano a tornare sul palco di "Only Fun". Ritroveremo anche nelle nuove puntate Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Alberto Farina, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. Non mancano però i nuovi volti, figure di riferimento per tutti gli appassionati del genere cabarettistico: Enrico Bertolino, Andrea Perroni, Riccardo Rossi, Dario Vergassola, Giovanni Vernia. "Only Fun - Comico Show" è un programma prodotto da Colorado Film per Warner Bros. Discovery.

Dove vedere “Only Fun - Comico Show” in tv e in streaming (dal 6 ottobre 2022)

La prima puntata stagionale di “Only Fun - Comico Show” va in onda dalle 21.25 il 6 ottobre 2022 sul canale Nove e, in live streaming, sul sito ufficiale della rete.