Pane al limone con semi di papavero, il film in onda stasera su Canale 5: trama e cast

Pane al limone con semi di papavero è il film proposto da Canale 5 nella prima serata di domenica 10 luglio. Tratto da un omonimo libro di Cristina Campos, questo lavoro racconta la storia di due sorelle che si rivedono quando un panificio viene misteriosamente dato loro in eredità. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo lungometraggio.

Pane al limone con semi di papavero: cast e trama

Alla radice del film c’è il romanzo “Pane al limone con semi di papavero” di Cristina Campos., un titolo che rimanda ad un semplice ma delizioso dolce. Uscito nel 2016, grazie al passaparola è riuscito a farsi spazio nel mercato dell’editoria e ad essere tradotto con successo in molte lingue. Il film è diretto da Benito Zambrano (classe 1965) - del quale si era visto in Italia “Habana Blues” nel 2005 - e segue piuttosto fedelmente il libro della Campos. Una storia che vive di forti emozioni, scavando nei legami familiari, il più delle volte ben più complessi di ciò che sembrano in apparenza; e, ancora, il passato che torna a galla per forza di cose. Nei panni delle due sorelle troviamo le attrici spagnole Elia Galera ed Eva Martín. Gli altri nomi del cast sono Mariona Pagès, Marilú Marini, Tommy Schlesser e Claudia Faci. Ci troviamo a Valldemossa, un piccolo paese situato a Nord-Ovest dell'isola maggiore, Maiorca. Le due protagoniste sono Anna e Marina, due sorelle separate fin dall'adolescenza. Si tratta di due donne molto diverse: la prima vive un matrimonio infelice e ha da poco lasciato l'isola, la seconda è un medico per una Ong ed è sovente in giro per il mondo. Ormai adulte, si ritrovano per vendere un panificio che hanno ricevuto in eredità da una donna ignota. Iniziano a indagare sulla misteriosa donna, mentre man mano emergono diverse questioni familiari irrisolte. Per Anna e Marina è ancora possibile costruire un buon rapporto?

Dove vedere Pane al limone con semi di papavero stasera in tv (domenica 10 luglio 2022)

Il film “Pane al limone con semi di papavero” va in onda questa sera, 10 luglio, su Canale 5 alle 21.20 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.