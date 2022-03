Pechino Express 2022, quarta tappa a Istanbul: le anticipazioni

Riparte stasera il viaggio di Pechino Express 2022. L’adventure-game, alla prima stagione targata Sky, sbarca a Istanbul, la capitale della Turchia e crocevia unico tra Europa e Asia, dove i concorrenti dovranno affrontare tante nuove prove. L’appuntamento è su Sky Uno in prima serata a partire dalle 21:15.

Pechino Express 2022: anticipazioni nuovo episodio

I viaggiatori di Pechino Express – come di consueto, con zaino in spalla e possibilità di spendere solo 1 euro al giorno – arriveranno a Istanbul per l’ultima tappa in Turchia della Rotta dei Sultani. Insieme al conduttore Costantino della Gherardesca e alle coppie in gara esploreremo le tradizioni religiose, enogastronomiche e culturali della metropoli sul Bosforo, unica città al mondo a collegare due continenti (Europa e Asia) col suo Ponte dei Martiri del 15 luglio. In una tappa lunga 103km, tra le strade di Istanbul i concorrenti scopriranno moschee, hammam, usanze come la celebre contrattazione al bazaar e cibi locali come il gelato dondurma e il pane simitci.

Prossima tappa e le coppie in gara

La busta nera determinerà se la puntata sarà eliminatoria o meno. La coppia eliminata non potrà proseguire il viaggio lungo la Rotta dei Sultani nelle prossime tappe in Uzbekistan. Rimangono in gara 8 coppie: Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi” Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Helena Prestes e Nikita Pelizon, “Italia-Brasile”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”, vincitori dell’ultima tappa.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 31 marzo)

Pechino Express 2022 va in onda oggi in prima serata alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW.