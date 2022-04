Pechino Express, la quarta tappa a Istanbul: vincono ancora “Italia-Brasile”

Quarto appuntamento con Pechino Express 2022 tra le strade di Istanbul, la capitale turca che collega Europa e Asia. La quarta tappa, vinta dalla coppia “Italia-Brasile” Nikita Pelizon e Helena Prestes, è stata anche l’ultima in Turchia; eliminati “Padre e Figlio” Ciro e Giovambattista Ferrara, che non voleranno dunque in Uzbekistan per proseguire la “Rotta dei Sultani”. Scopriamo cos’è successo.

Pechino Express 2022: vincitori ed eliminati

Le coppie di Pechino Express hanno percorso 103km alla scoperta di Istanbul. Dopo la prova della realizzazione di un tesbih, una collana religiosa islamica, il viaggio all’interno della città del Bosforo si è spostato al Grande Bazar, il mercato centrale, e quindi alla piazza Sultanahmet, dove si è svolta l’ultima prova immunità (dalla prossima puntata, infatti, non si sarà più immuni, ma si avrà un vantaggio sulla gara) vinta, ancora una volta, dall’inarrestabile coppia “Mamma e Figlia” Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Dopo una prova di street food e gastronomia, il giorno seguente i concorrenti hanno dovuto raggiungere la Stazione di Sirkeci Gar, storica fermata finale dell’Orient Express dove Agatha Christie ambientò il suo famoso romanzo, e il Beylerbeyi Park, fino al consueto tappeto rosso. Prime al traguardo – per la seconda volta consecutiva – Nikita Pelizon e Helena Prestes, le “Italia-Brasile”. Eliminati invece dalla busta nera la coppia “Padre e Figlio” composta da Ciro e Giovambattista Ferrara.

Prossima tappa e coppie rimaste

Con l’eliminazione di “Padre e Figlio”, ai nastri di partenza in Uzbekistan giovedì prossimo ci saranno 7 coppie: Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Helena Prestes e Nikita Pelizon, “Italia-Brasile”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”.