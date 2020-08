Pippo Baudo ricorda Sergio Zavoli: “Che belle quelle cene a casa sua con Fellini…”

"Zavoli non è stato solo un grande giornalista, è stato anche un grande presidente della Rai, molto democratico nell'accezione più bella del termine. Sapeva ascoltare ed era un piacere ascoltarlo": Pippo Baudo ricorda così con l'Adnkronos Sergio Zavoli, scomparso oggi a 96 anni. Con il grande giornalista, ex parlamentare e presidente Rai il conduttore ebbe modo di confrontarsi spesso ai tempi in cui il presiedeva la Rai, dal 1980 al 1986.

"Mi ricordo che al primo incontro gli diedi del 'lei' e lui mi invitò a passare al 'tu'. Apprezzavo molto il suo linguaggio televisivo e anche la sua bellissima voce. Ma anche sentirlo parlare a quattr'occhio è molto piacevole", dice Baudo che in questi giorni si trova in vacanza proprio a Rimini, città del regista Federico Fellini di cui era grande amico. "Qui la sua scomparsa è molto sentita e da quando il sindaco ha annunciato che Zavoli ha espresso il desiderio di essere sepolto vicino a Fellini non si parla d'altro. D'altronde questa è una cosa bellissima, così romantica. E rispecchia la grandissima amicizia che c'era tra i due", sottolinea Baudo.

Pippo Baudo ricorda le cene a casa di Zavoli con Fellini

Per Pippo Baudo i ricordi di Sergio Zavoli racchiudono anche i momenti più belli trascorsi nella sua casa alle porte di Roma, in un’atmosfera che esaltava l’amicizia tra lui e il grande regista. “Mi ricordo che Zavoli mi invitava spesso a cena nella villa dove viveva nelle campagne di Monte Porzio Catone, alle porte di Roma. Una casa molto bella, appartenuta ad un cardinale, dove c'erano anche la fonte battesimale e l'altare e dove si mangiava benissimo”, ha raccontato Baudo: “E il più delle volte trovavo lì anche Fellini che poi mi chiedeva di dargli un passaggio di ritorno a via Margutta, perché non guidava. Fellini si divertiva molto con Zavoli, lo sfotteva anche parecchio, perché Zavoli era molto più impostato e rigido di lui. E oggi questa amicizia mi sembra ancora più bella alla luce del desiderio di Zavoli di essere sepolto accanto a Fellini”.