Quelle brave ragazze 2, questa sera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Oggi, domenica 19 marzo 2023 dalle 21.15 su Sky Uno, va in onda una nuova puntata di "Quelle brave ragazze di "Quelle brave ragazze". Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito si dirigono verso Marrakech. Divertimento, mission, sfide e un po' di relax. Leggiamo cosa accade nel corso della serata.

Quelle brave ragazze 2: le anticipazioni del 19 marzo

Le brave ragazze Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito si concedono una ultima serata nel villaggio berbero. Tra musiche, danze e cibo locale tutto da scoprire, le tre trascorrono una notte da ricordare, ma una nuova destinazione chiama all'orizzonte. Le tre protagoniste dello show Sky Original, realizzato da Blu Yazmine, fanno le valigie e si dirigono verso una località celeberrima: Marrakech, presentata come la "Las Vegas d'Africa". Come sempre ad accompagnarle in giro c'è l'autista e tuttofare Alessandro Livi, a bordo dell'impareggiabile van rosa leopardato.

A Marrakech Mara, Sandra e Marisa vengono accolte in una straordinaria casa con giardino, piscina e un arredatemento decisamente lussuoso. Ma il relax non può essere totale, perché le missioni sono sempre dietro l'angolo: in questo appuntamento ritroveremo la Maionchi a stretto contatto con degli animali: riuscirà a superare alcune sue fobie?

Per fortuna le tre grandi signore dello spettacolo italiano avranno l'opportunità di visitare le tante bellezze locali, come i meravigliosi Giardini della Koutoubia, uno squisito pranzo nel ristorante dei Giardini Majorelle e un gran finale tutto da guardare: le fantastiche tre faranno la conoscenza di alcune ballerine locali, alle prese con una tipica danza del luogo. Mara, Sandra e Marisa non potranno, però, limitarsi a guardare e - almeno per una memorabile notte - dovranno calarsi nei panni di danzatrici marocchine. Il divertimento è assicurato.

Dove vedere Quelle brave ragazze in tv e in streaming

La quinta puntata di "Quelle brave ragazze 2" va in onda su Sky Uno (canale 108) oggi, domenica 19 marzo 2023 dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile on demand sull’app Sky Go e in live streaming su Now, per gli abbonati al servizio.