'Reazione a catena' con Marco Liorni torna su Rai 1 con una grande novità

Buone notizie per i fan di Reazione a catena che anche per il 16esimo anno torna nel palinsesto di Rai1 a partire da lunedì 6 giugno alle ore 18.45. Saldo al suo timone Marco Liorni, confermato come conduttore del programma che permette di scoprire o riscoprire curiosità sulla lingua italiana coinvolgendo concorrenti e telespettatori nella ormai famosa "ginnastica mentale rinfresca la mente".

Grande novità di questa stagione è che, per la prima volta, Reazione a catena si allungherà ben oltre il periodo estivo: il game show, infatti, sarà trasmesso dal lunedì alla domenica fino al 30 ottobre 2022, tenendo compagnia al pubblico per ben cinque mesi. Ciò a scapito de L'Eredità che dovrebbe riprendere la sua solita postazione nell'orario di traino del Tg1 a partire da novembre.

Il meccanismo di Reazione a catena

L’associazione logica di parole sono la formula vincente di Reazione a catena. In ogni puntata viene messa alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti, ma anche dei telespettatori. Due squadre composte da tre giocatori - amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e "catene" di vocaboli. Ma, soprattutto, sarà decisiva la loro capacità di capirsi al volo nel gioco dell’Intesa Vincente che decide la squadra Campione della puntata. Solo loro avranno accesso al gioco finale e alla possibilità di aggiudicarsi il montepremi accumulato. Anche quest'anno i fan Facebook di Reazione a Catena saranno tra i protagonisti della trasmissione. La partecipazione al gioco è riservata a persone maggiorenni.