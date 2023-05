Report, anticipazioni e servizi della puntata di questa sera

Sigfrido Ranucci conduce oggi, lunedì 29 maggio 2023, dalle 21.20 su Rai 3, una nuova puntata di “Report”. La prima inchiesta è dedicata al ruolo del ministro delle imprese e del made in Italy; la seconda agli enti che controllano che vengano rispettate tutte le norme negli allevamenti del circuito DOP del Prosciutto di Parma; l'ultima inchiesta tratta il tema della battaglia delle etichette.

Report: le anticipazioni del 29 maggio.

Il titolo della prima inchiesta della serata di "Report" è "I consulenti", firmata da Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi, Carlo Tecce e Andrea Tornago. Nel corso della guerra con la Russia, l'Unione Europea, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno messo a disposizione dell'Ucraina cinquanta miliardi di euro, mentre la ricostruzione del paese costerebbe cinquecentoquaranta miliardi di dollari. A Roma si è tenuta la conferenza bilaterale organizzata dal governo Meloni. Tra i presenti c'era Adolfo Urso, nominato per sostenere le imprese e il sistema italiano. "Report" ci mostra come nasce l'esperienza del Ministro in questo settore.

La seconda inchiesta della serata ha come titolo "Che porci", realizzata da Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi e Giulia Sabella. L'argomento centrale è quello degli allevamenti del circuito DOP del Prosciutto di Parma: sono circa 3600. Il CSQA, l'ente certificatore più grande d'Italia, controlla che vengano rispettate tutte le norme dopo i precedenti scandali del precedente ente, legati alla genetica. Attraverso alcune segnalazioni di dipendenti al ministero dell'Agricoltura, si è scoperto che il CSQA ha assecondato il marchio più che controllare rigorosamente le conformità. Nonostante ciò, il ministero di Francesco Lollobrigida ha confermato l'incarico al CSQA. Perchè? Il programma di Rai 3 mostra documenti e audio inediti che potrebbero rispondere ad alcune domande.

La serata di "Report"si chiude con l'inchiesta "Tutti contro Yuka", di Lucina Paternesi e Giulia Sabella. L'argomento è quello delle etichette. Da Nutri-score a NutrInform Battery, il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato poco meno di un anno fa un’applicazione per smartphone con cui scansionare i codici a barre dei prodotti. In Francia qualche anno fa è nata Yuka, l’app che assegna un punteggio agli alimenti segnalandone le eventuali proprietà additive nocive. Si tratta di un'app scaricata da 35 milioni di persone nel mondo. Gli insaccati sono tra gli alimenti più discussi. A causa di questo responso la Federazione francese degli industriali della salumeria ha portato la start up in tribunale.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (29 maggio 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 29 maggio 2023 su Rai 3, a partire dalle 21.25. Il programma è disponibile per la visione in live streaming e on demand sulla piattaforma Raiplay.