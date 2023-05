Terminata la stagione televisiva de "Il Paradiso delle signore", Rai 1 ripropone la soap spagnola “Sei sorelle”, già protagonista dei palinsesti pomeridiani della scorsa estate. La narrazione riprende da dove la avevamo lasciata: l'8 maggio 2023 ha inizio la seconda metà della prima stagione, con l'episodio numero 65 della serie. Leggiamo le prime anticipazioni delle nuove puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dall'8 al 12 maggio 2023

Nelle nuove puntate di "Sei sorelle" ritroviamo la fabbrica ancora in quarantena a causa del vaiolo. I malati non fanno che aumentare, anche se Francisca è in via di guarigione e riceve la visita di Gabriel.

Sono molti i personaggi - da Diana a Salvador - che si mobilitano in prima persona per aiutare i malati bisognosi di cure. In particolar modo Blanca dedica anima e corpo al suo lavoro di assistente di Cristobal. Le sue benemerite azioni non piacciono però a tutto: Doña Dolores appare infatti visibilmente infastidita.

Nel frattempo a Salvador viene data una proroga per la consegna dell’ordine alle terme, ma la cosa fa nascere dei forti malumori: dato che non avverte Diana, quest'ultima va su tutte le furie e il confronto tra i due si rivela piuttosto acceso. Fortunatamente la quarantena della casa delle Silva e della fabbrica termina, anche se Francisca continua a non stare affatto bene: Don Luis chiede il permesso di poterla vedere.

In casa Silva l'atmosfera è molto mesta: le sorelle pensano seriamente che Francisce possa avere i giorni contatti e si preparano alla sua eventuale dipartita. Pian piano l’epidemia sfuma e in fabbrica si possono riprendere i lavori.

Mentre Benjamin, pur non vedente, fa ritorno in fabbrica nonostante la sua cecità, lo stato di salute di Francisca lentamente migliora. Diana fa invece un'amara scoperta: qualcuno ha rubato del denaro dalla cassaforte e teme che possa essere stato qualche operaio. Veniamo poi a sapere che il responsabile di tale furto è stato Salvador.

Dove vedere Sei sorelle (dall'8 al 12 maggio 2023)

Le nuove puntate della soap "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 maggio alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.