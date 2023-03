Stasera tutto è possibile, stasera in tv l'ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Con l'appuntamento di oggi, lunedì 27 marzo 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 2, il primo ciclo di puntate del 2023 di "Stasera tutto è possibile" giunge al termine. Stefano De Martino conduce la serata con la consueta verve, in compagnia degli amici di sempre. Ospite speciale è per l'occasione Massimo Lopez.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 27 marzo

Ultima puntata stagionale per "Stasera tutto è possibile", scatenato comedy show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Il titolo di questo appuntamento, "Step Dance", basterebbe da solo ad imprimere la giusta carica per una serata scatenata e divertente, all'insegna della spensieratezza.

Ad affiancare De Martino ritroviamo i suoi insostituibili amici: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest'ultimo imita per l'occasione ben tre personaggi famosi (come al solito femminili): Maria De Filippi, Milly Carlucci e Ornella Vanoni.

Gli ospiti dell'ultima puntata stagionale di "Stasera tutto è possibile" sono Herbert Ballerina, Flora Canto, Giovanni Esposito, Max Giusti, Federica Nargi e Alessio Sakara. Per la prima volta in assoluto lo show ospita Massimo Lopez, attore, comico e conduttore che, dai tempi del Trio (con Tullio Solenghi e Anna Marchesini), ha fatto la storia dello spettacolo italiano.

Marchio indistinguibile del format sono i tanti giochi che contribuiscono al divertimento collettivo. Questa sera vediamo, tra gli altri: C’era una giravolta, La coppia che scoppia, Fotomimo, Serenata Step, Step Burger e l'iconica Stanza Inclinata, tra i momenti più attesi della trasmissione.

Lunedì 3 aprile va in onda una puntata speciale dello show, dal titolo "Anche Stasera tutto è possibile", un "Best Of" di questa edizione.

"Stasera tutto è possibile" è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino e Francesco Velonà.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” in tv e in streaming (27 marzo 2023)

L'ultima puntata del nuovo ciclo di “Stasera tutto è possibile” va in onda oggi, lunedì 27 marzo, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.