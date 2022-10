Stasera tutto è possibile, l’ultima puntata questa sera in tv: ospiti e anticipazioni

L’ultimo appuntamento stagionale con “Stasera tutto è possibile” ha come tema “Halloween”. Su Rai 2 va in onda una nuova puntata del comedy show che garantisce risate e spensieratezza. Condotto da Stefano De Martino, e con la presenza dei fedeli Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, il programma propone i giochi che lo contraddistinguono e ospita, tra gli altri, Max Giusti e Giulia De Lellis.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 31 ottobre

Siamo già giunti all’ultima delle sei puntate stagionali di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di Rai 2 che anche questa volta ha dimostrato di avere un proprio fedele pubblico, desideroso di trascorrere qualche ora di assoluto svago. La puntata in onda oggi, 31 ottobre, è di quelle speciali: il tema “Halloween” permette infatti di concludere questo ciclo di sei appuntamenti con i festeggiamenti per una ricorrenza molto amata anche in Italia.

L’allegra compagnia capeggiata da Stefano De Martino si cimenta in una serie di divertenti giochi: Alphabody, Do Re Mi Fa Male, Rubagallina, Segui il labiale, Serenata Step, Stammi dietro dance, l’imperdibile Stanza inclinata e molti altri. Gli ospiti fissi sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che, dicono le anticipazioni, incontrerà oggi uno dei personaggi da lui imitati.

Tra gli altri ospiti della serata troviamo Max Giusti, Giulia De Lellis, Herbert Ballerina, Peppe Iodice, Flora Canto, Gennaro Esposito, Gino Fastidio, Vittoria Castagnotto.

Dove vedere “Stasera tutto è possibile” (lunedì 31 ottobre 2022)

L’ultima puntata stagionale di “Stasera tutto è possibile” va in onda lunedì 31 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Lo show è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.