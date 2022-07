Domina, la serie tv e la vera storia di Livia Drusilla la "Prima imperatrice" romana

Oggi, 11 luglio, alle 21.20 su La7 va in onda la prima puntata della serie “Domina”, ispirata alla vita di Livia Drusilla, nota per essere stata la moglie dell’imperatore Augusto”. Di produzione britannica e italiana, vede Kasia Smutniak vestire i panni della protagonista. Leggiamo la vera storia della donna, dalla nascita (58 a.C.) alla morte (29 d.C.).

Domina, la vera storia di Livia Drusilla

Livia Drusilla Claudia nacque a Roma nell'anno 58 a.C., discendente dalla famiglia Claudia. Nel 43 a.C. sposò il cugino patrizio Tiberio Claudio Nerone; dalla loro unione nacque il futuro imperatore Tiberio. Dopo la guerra di Perugia la coppia fuggì prima a Sesto Pompeo (Sicilia), poi in Grecia. Tornata a Roma, Ottaviano si innamorò di lei: nonostante sua moglie fosse incinta, l'uomo divorziò e obbligò Nerone a fare altrettanto. In quel periodo Drusilla era incinta del secondogenito, Druso. Dopo la morte di Marco Antonio (31 a.C.), Ottaviano divenne il padrone di Roma, imprimendo la transizione dalla Repubblica all'Impero. Dal 27 a.C. Ottaviano fu conosciuto con il nome di Augusto.

La storia parla di un Ottaviano pienamente amorevole con la moglie che, dal canto suo, fece da consigliera all'uomo, riuscendo ad avere una parola decisiva in merito alla successione e favorendo dunque il figlio Tiberio. Dopo la morte di Ottaviano (14 a. C.) Drusilla fu chiamata Iulia Augusta, come da testamento. In principio Tiberio e la madre andarono d’accordo, ma quando, pur Imperatore, il giovane capì che buona parte del potere era nella mani della madre, nacquero grandi malumori, che si trascinarono fino alla morte della donna, avvenuta nell’anno 29 d. C.

Domina, la serie tv: cast e curiosità

Domina è una serie televisiva creata nel 2021 da Simon Burke. Si tratta di una produzione italo- britannica basata sulla vita di Livia Drusilla, nota per essere stata l'amata moglie dell'imperatore romano Augusto. Approdata nel mese di maggio su Sky Atlantic (e in streaming su NOW), è trasmessa a partire dall'11 luglio del 2022 in chiaro da La7. La prima stagione della serie è composta da 8 episodi. Dato il buon riscontro (sia da parte del pubblico che della critica), la produzione ha messo in cantiere una seconda stagione, prevista per il 2023.

Dove vedere Domina in tv e in streaming (da lunedì 11 luglio)

La serie “Domina” va in onda il lunedì, a partire dall’11 luglio, alle 21:20 su La7 e in live streaming sul sito ufficiale della rete.